Société générale Maroc consolide son partenariat avec la BERD et le Fonds Vert pour le Climat (GCF) en lançant une nouvelle ligne de crédit de 25 millions d’euros, destinée au renforcement des investissements verts dans le royaume.

Le président du groupe Société générale Maroc M. Ahmed El Yacoubi, a accueilli le 16 févrierr au siège de la banque, le directeur général de la BEDR Maroc M. Antoine Sallé de Chou ainsi que M. Jean-Christophe Filori, chef de coopération de la délégation de l’Union Européenne au Maroc. Cette rencontre a vu la signature d’un partenariat GCF-GEFF ( Green Economy Financing Facilities ) portant sur le lancement d’une nouvelle ligne de crédit de 25 millions d’euros destinée à la promotion des activités vertes sur toute l’étendue du royaume.

Un évènement d’envergure organisé dans la capital économique en marge du Sommet Union Européenne – Union Africaine de Bruxelles.

Cette nouvelle ligne de crédit est destinée à financer des projets dans le secteur privé et particulièrement des projets énergétiques et sur les enjeux climatiques. Les entreprises marocaines bénéficieront de suivi personnalisé et qualifié grâce à l’expertise de la banque et de la BEDR en matière d’investissements durables. Ce prêt bénéficie du soutien de l’Union européenne et du fonds vert pour le climat en tant que donateurs.

Partenaire sans faille de la BEDR, Société Générale entend apporter par ce nouvel accord financier, des pierres à l’édifice de la contribution citoyenne dans la transformation positive que connaît le royaume.