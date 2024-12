Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, à la Chambre des représentants, le lundi 24 juin 2024. © DR.

Dans le cadre de la stratégie gouvernementale pour l’emploi, qui entrera en vigueur en 2025, une enveloppe d’un milliard de dirhams a été allouée pour soutenir l’emploi en milieu rural.

Cette annonce a été faite, lundi, par le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants.

En réponse à une question posée par le groupe istiqlalien de l’Unité et de l’Égalitarisme sur « les mesures et solutions appropriées pour faciliter l’insertion économique et sociale des jeunes en milieu rural », M. Sekkouri a précisé que son département a élaboré un programme d’insertion important. Ce programme repose sur des initiatives actives de promotion de l’emploi qui seront mises en œuvre au cours de l’année à venir.

Le ministre a détaillé que les mécanismes et solutions pour favoriser l’insertion économique des jeunes en milieu rural s’articulent autour de trois grands volets, dont la formation professionnelle, qui représente un levier fondamental de cette insertion. À ce jour, il existe 67 établissements de formation professionnelle en milieu rural, dont 55 dans le secteur agricole et 12 sous l’égide de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

En outre, 22 unités de formation mobiles ciblent environ 3.000 bénéficiaires, et 139 internats hébergent près de 17.000 personnes en milieu rural. Ces formations couvrent des domaines essentiels tels que l’élevage avicole, bovin, ovin et caprin, les grandes cultures, l’électromécanique, l’ingénierie rurale, la réparation des machines agricoles et des équipements, ainsi que l’horticulture. Elles visent également des spécialités permettant une insertion directe des jeunes dans leur environnement local.

S’agissant des mécanismes de développement de carrière, M. Sekkouri a souligné le programme qui vise à augmenter le nombre de bénéficiaires de 20.000 à 100.000, conformément aux priorités de la loi de finances pour l’année 2025. Il a aussi évoqué d’autres programmes à venir dans le cadre de la stratégie gouvernementale pour l’emploi, qui cibleront principalement les personnes sans diplôme, une grande majorité d’entre elles vivant en milieu rural.