SAMIR: la CNSS assurera la couverture médicale aux salariés de la raffinerie

Les salariés et retraités de la SAMIR vont pouvoir profiter des services de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) après des difficultés à renouveler le contrat qui liait une compagnie d'assurance privée au groupe.

Mohamed Yatim, ministre de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle, s'est engagé à ce que les salariés et retraités de la SAMIR puissent bénéficier des services de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), après des difficultés à renouveler le contrat qui liait la raffinerie à une compagnie d'assurance privée. C'est ce qui est ressorti d'une rencontre entre le front syndical de la SAMIR et Mohamed Yatim, jeudi 4 janvier à Rabat, ont indiqué à H24info des sources syndicales.

Lors de cette réunion, le front a par ailleurs appelé le ministre à intervenir pour la reprise des activités de la SAMIR, afin de mettre fin à la situation d’arrêt des activités, dont les employés paient les frais. L'instance syndicale a également demandé à ce que le dossier de la liquidation de la raffinerie fasse partie des préoccupations du gouvernement. L’objectif étant de préserver la continuité des activités de la SAMIR, le recouvrement des dettes, mais aussi la garantie des droits des salariés.

Il est à noter que les représentants de la Conféderation Démocratique du Travail (CDT), la Fédération Démocratique du Travail (FDT) et l’Union Nationale du Travail au Maroc (UNTM) avaient demandé, fin décembre, une rencontre de discussion avec le Chef du gouvernement dans l’espoir de trouver des réponses favorables à ce dossier, victime d’une mauvaise gestion de l’ancien management.