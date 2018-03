Salé: l’équipementier Ficosa inaugure sa première usine africaine

L'équipementier espagnol Ficosa, spécialisé dans la conception de technologies et de composants automobiles, a inauguré, mardi à Salé, son premier centre de production au Maroc et en Afrique, pour un investissement de 50 millions d'euros.

La nouvelle unité industrielle située dans la zone franche de Technopolis emploiera environ 700 personnes et devrait réaliser un chiffre d'affaires annuel de 150 millions d'euros en 2020.

Inaugurée en présence d'une délégation composée notamment du ministre de l'industrie, de l'investissement, du commerce et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy, et d'autres responsables, l'usine produira des systèmes de vision de pointe, des ensembles de câbles électriques, des produits traditionnels notamment des rétroviseurs extérieurs, des systèmes de boîtes de vitesses et des systèmes de lavage.

"L'implantation par le Groupe Ficosa de son premier centre de production au Maroc ouvrira de nouveaux horizons à l'industrie automobile nationale", a déclaré Hafid Elalamy, soulignant que l'inauguration de cette usine qui s'inscrit dans le cadre du Plan d'accélération industrielle 2014-2020, engendra de nouveaux emplois et permettra d'attirer des investissements dans le domaine de la haute technologie.

De son côté, le Président-Directeur général de Ficosa, Javier Pujol, a relevé que l'inauguration de cette usine est "une première dans l'histoire de l'entreprise" puisque c'est la première fois qu'elle s'installe dans le continent africain, notant que Ficosa a beaucoup misé sur ces installations afin d'en faire un centre d'excellence en matière de fabrication de caméras. "Ces installations représentent un caractère stratégique pour tout le groupe, et renforceront le centre technologique de Viladecavalls à Barcelone considéré comme un pole au niveau mondial dans les nouvelles technologies de vision, connectivité, sécurité, efficience pour les voitures connectées et autonomes ainsi que l'e-mobilité", a-t-il fait savoir. Pujol a également salué les efforts des autorités marocaines et leur soutien afin de faciliter l'implantation de Ficosa au Maroc, réaffirmant à cette occasion l'engagement du groupe au niveau local pour la création de postes d'emploi dans la région. Fondé en 1949, le groupe Ficosa est présent dans 19 pays d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique du sud et d'Asie avec des bureaux commerciaux, des centres techniques ou centres de recherche et de développement. L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1,169 milliard d'euros en 2016.

Cette entreprise mondiale est dédiée à la création de solutions de vision, sécurité, efficience et connectivité à haut contenu technologique pour l'industrie. Elle oeuvre également pour apporter sa contribution à la société en s'engageant en faveur d'innovation technologique, des valeurs humaines et d'efficience énergétique.