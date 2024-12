Après l’acquisition de la filiale marocaine de Société Générale, le groupe Saham Finance, détenu par l’ex-ministre de l’Industrie et du Commerce Moulay Hafid Elalamy, est actuellement en négociations avancées pour l’acquisition des parts du groupe français dans sa filiale en Mauritanie.

Cette démarche intervient après que la société d’investissement a réussi à finaliser l’acquisition de 57,67% du capital de la Société générale marocaine des banques (SGMB) et de ses filiales associées. Selon les informations de Hespress, cette acquisition renforcerait la présence du groupe Saham Finance sur les marchés marocain et africain, aux côtés des groupes bancaires nationaux comme Attijariwafa Bank, Banque Centrale Populaire et Bank of Africa.

Difficultés

Alors que les banques françaises se retirent des marchés africains ces dernières années, l’opportunité d’acquisition est survenue après que la Société Générale Mauritanie a traversé des difficultés financières et managériales. Ces problèmes ont été accentués, selon la même source, par la démission de son directeur général à la fin de l’année dernière, suivi d’une réorganisation interne qui a affecté négativement ses activités sur le marché.

Les négociations actuelles se concentrent sur l’évaluation des actifs de la banque, de ses opportunités commerciales en Mauritanie et de la valeur de son portefeuille clients. Des mesures prudentielles devront être prises pour éviter tout risque dans le cadre de cette transaction.

Des banques d’affaires en appui

Le groupe Saham prévoit de recourir à une banque d’affaires pour l’assister dans la structuration financière de cette acquisition, à l’instar des services fournis par la banque franco-américaine Lazard lors de la transaction pour l’acquisition de la SGMB.

Ce projet vise à établir des liens stratégiques entre la filiale marocaine et celle de la Mauritanie, afin de répondre à une demande croissante de services bancaires spécialisés pour les entreprises et les particuliers, tout en consolidant la stratégie de développement en Afrique.

Récemment, la SGMB a obtenu une nouvelle autorisation bancaire délivrée par le wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, suite à l’acquisition par Saham Finance de 57,67 % du capital de la banque et de ses droits de vote.

Concurrence avec Attijariwafa Bank

Cette nouvelle étape marque une avancée dans le projet du groupe d’intégrer pleinement le marché financier marocain, après avoir signé un contrat de 745 millions d’euros pour acheter les parts de Société Générale France dans la banque marocaine et ses filiales, y compris la compagnie d’assurance La Marocaine Vie.

Les négociations pour l’acquisition de Société Générale Mauritanie coïncident avec des informations faisant état de l’intérêt du groupe Attijariwafa Bank, déjà présent dans plusieurs pays africains, pour rejoindre les discussions et potentiellement intégrer cette banque dans son portefeuille. Avec ses ressources financières et commerciales considérables, Attijariwafa Bank pourrait avoir un avantage, surtout en raison du potentiel du marché mauritanien, qui a récemment connu un fort afflux d’investissements.

Ce mouvement stratégique sur le marché bancaire africain par Saham Finance et Attijariwafa Bank souligne l’intensification de la compétition pour s’impliquer davantage dans le secteur bancaire en Afrique, un marché clé pour le développement des banques marocaines.