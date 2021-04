Dédié à quelque 1.144 barques de pêche artisanale, à raison de 3 caissons isothermes par barque, outre une couverture supplémentaire, ce lot s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme d’équipement des barques artisanales par des caissons isothermes de 70 litres.

« Ces caissons isothermes (Ice Box) permettront aux pêcheurs artisanaux de la province de mieux valoriser leurs produits, de les commercialiser à des prix très avantageux et de contribuer à la préservation de l’environnement maritime », a expliqué M. Akhannouch dans une déclaration à la presse.

Grâce à leur capacité à préserver la qualité des produits de la pêche pour une longue durée, les caissons isothermes permettront également, l’amélioration des revenus des pêcheurs, a ajouté M. Akhannouch, faisant savoir que l’utilisation des caissons isothermes a permis une augmentation de 30% en moyenne des prix de vente des captures et ce, grâce à la préservation de la qualité du poisson.

Au niveau des sites de pêche de l’Atlantique Nord, quelque 12.669 caissons isothermes ont été distribués au profit de 4.223 barques artisanales et près de 13.000 marins, pour un investissement global de 25 MDH, a indiqué le ministre, qui a été accompagné notamment, du gouverneur de la province, M. Lahoucine Chaynane ainsi que d’une délégation de responsables du ministère. Lancé en 2013, le programme d’équipement des barques artisanales par des caissons isothermes s’inscrit dans le cadre de la stratégie Halieutis.

Lire aussi. Akhannouch: 8 millions de têtes d’ovins et de caprins seront identifiées pour Aïd Al Adha

Cet ambitieux programme vise à renforcer la position des pêcheurs artisanaux dans la chaîne de valeur, à travers la valorisation des produits de la pêche et l’amélioration de leurs revenus et ce, grâce notamment à la préservation de la qualité des prises lors des opérations de pêche, de débarquement et des opérations de vente, le maintien de la chaîne de froid, la facilitation des opérations de tri et de la manutention des captures, la lutte contre les mauvaises pratiques nuisibles à l’environnement (sacs en plastique), ainsi que la mise en conformité avec les normes en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité.

Doté d’un investissement global de 93,5 MDH financés à travers le Fonds de Développement de la Pêche, ce programme portant sur la distribution d’un total de 47.709 caissons, cible 15.903 barques et près de 47.700 marins.

Le taux de distribution de l’ensemble de ce programme a atteint à ce jour 90% et comprend les zones maritimes de l’Atlantique Sud, la Méditerranée, l’Atlantique Nord et l’Atlantique Centre.