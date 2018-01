Ryanair: (presque) plus de bagages en cabine

La société Ryanair a lancé aujourd'hui une nouvelle politique de bagages.

Les passagers de Ryanair doivent dès aujourd'hui suivre une nouvelle politique de bagages. Les clients non prioritaires peuvent apporter 2 bagages à main gratuits, mais devront mettre gratuitement à la porte d'embarquement le plus gros des 2 sacs en soute pour éviter les retards d'embarquement et / ou les déchargements de bagages.

Dans ce sens, la compagnie aérienne a introduit des réductions des tarifs sur les bagages enregistrés (en baisse de 35 €/£ à 25 €/£ par bagage), plus de poids pour les bagages enregistrés (de 15kg à 20kg).

"Tous les clients de Ryanair seront toujours libres d'apporter 2 bagages à main gratuits, mais en raison de nos vols fortement réservés (94% de facteurs de charge), nous ne disposons pas d'espace pour ces nombreux sacs à roulettes" affirme la compagnie pour justifie sa décision.