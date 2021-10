La compagnie low-cost affirme avoir été « empêchée » par les autorités portugaises de lancer trois nouvelles routes vers le Maroc. L’Autorité nationale de l’aviation civile du Portugal assure de son côté que le transporteur aérien n’était pas en règle.

Les autorités portugaises ont annulé le lancement de trois nouvelles lignes aériennes vers le Maroc. Ces vols devaient être opérés à partir du 31 octobre par Ryanair. La compagnie aérienne low-cost « a été illégalement empêchée » par le ministère portugais des Infrastructures et l’Autorité nationale de l’aviation civile (ANAC) du Portugal, lit-on dans un communiqué diffusé le 30 octobre.

Les trois vols en question devaient relier Lisbonne à Marrakech, Fès et Agadir.

Ce blocage a engendré « l’annulation totalement inutile des vols de plus de 3.000 passagers portugais en provenance de Lisbonne ce dimanche 31 octobre. Il s’agit d’une violation flagrante de l’accord de ciel ouvert en vigueur entre l’Union européenne et le Maroc », soutient Ryanair.

La compagnie irlandaise rappelle aussi qu’elle opère depuis plus de trois ans entre le Portugal et le Maroc et estime que la non-obtention des autorisations de vols nécessaires est « inexplicable ».

L’ANAC du Portugal assure de son côté qu’elle a reçu la demande d’exploitation de ces nouvelles liaisons par Ryanair le 22 octobre dernier et qu’elle n’était pas conforme à la réglementation en vigueur. « Cette demande, qui a été soumise après la date limite, intervient après plusieurs insistances de cette autorité (depuis septembre) pour que ledit transporteur aérien se conforme à la loi et au cadre réglementaire applicable », explique l’ANAC dans un communiqué publié le 30 octobre.

« Bien que la demande de Ryanair ait été présentée à l’ANAC, moins de 15 jours avant l’intention d’explorer les routes, en violation des délais minimaux en vigueur, cette autorité a invité la compagnie à fournir les documents manquants. Pas plus tard qu’hier, les documents manquants ont été demandés concernant la demande d’exploration des routes », détaille l’ANAC portugaise.

Cette dernière indique aussi ne pas comprendre la « communication du transporteur », ni « sa difficulté à instruire un processus identique à d’autres qu’il a réussi à mener à bien dans le passé ».

Mais la version donnée par Ryanair est autre. « Ryanair a tenté à plusieurs reprises d’obtenir ces autorisations au cours du mois dernier, mais les bureaucrates anonymes du ministère des Infrastructures sont tous partis en vacances vendredi soir, refusant de délivrer les autorisations de routine, démontrant une totale indifférence au chaos qu’ils ont causé à plus de 3.000 passagers portugais », soutient encore le transporteur irlandais.