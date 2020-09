Royaume-Uni: des supermarchés rationnent certains produits pour éviter des pénuries

De grandes enseignes de supermarchés britanniques ont décidé de rationner certains produits afin de prévenir toute vague d’achats incontrôlée à la suite de nouvelles mesures de restriction dans le pays, comme ce fut le cas lors du confinement fin mars.

Tesco, le numéro un du secteur, limite désormais dans ses magasins à trois achats par personne certains produits: farine, pâtes, papier toilette, lingettes désinfectantes ou pour bébé.

Pour les achats en ligne, des limites supplémentaires sont en place pour le riz et les légumes en conserve.

Alors que les contaminations au Covid-19 connaissent une résurgence dans le pays le plus endeuillé d’Europe, l’exécutif britannique demande depuis jeudi aux pubs et restaurants de fermer à 22h00 en Angleterre et a incité les salariés à privilégier à nouveau le télétravail. L’éventail de mesures pourrait être durci si la progression rapide du Covid-19 n’est pas enrayée.

« Nous avons un bon approvisionnement, avec beaucoup de stocks, et nous encourageons les clients à faire leurs courses normalement », explique un porte-parole de Tesco dans une déclaration transmise vendredi à l’AFP.

Mais « pour faire en sorte que chacun puisse acheter ce dont il a besoin, nous introduisons des limites sur un petit nombre de produits », ajoute-t-il.

Tesco emboîte le pas de son concurrent Morrisons, qui a introduit jeudi des limites sur le papier toilette et les produits désinfectants.

« Nos niveaux de stocks pour ces produits sont bons mais nous voulons qu’ils soient disponibles pour tout le monde », selon un porte-parole de Morrisons.

Les enseignes de supermarchés veulent éviter de revivre ce qui s’était passé au moment de la mise en place du confinement en mars, avec des supermarchés dévalisés par des clients voulant constituer des stocks.

La situation est toutefois bien différente désormais, même si des photos circulant sur les réseaux sociaux montraient des rayons vides dans des supermarchés, certains consommateurs redoutant un nouveau confinement généralisé.

Le secteur se veut rassurant et est prêt désormais à faire face à une forte demande, d’autant que les enseignes ont musclé leur offre en ligne et leurs capacités de livraison.

« Les chaînes d’approvisionnement sont plus solides qu’avant et nous n’anticipons pas de problèmes dans la disponibilité des aliments ou d’autres biens en cas de futur confinement », soulignait cette semaine Andrew Opie, un responsable de la fédération des commerçants britanniques, le BRC (British Retail Consortium).