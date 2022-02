L’entreprise « Les Eaux Minérales d’Oulémas » vient d’être désignée comme l’une des meilleures structures employeuses au Maroc en 2022.

Le leader du marché des eaux embouteillées s’est vu décerné la certification « Best Places To Work », dédiée aux entreprises les plus performantes en matière de conditions de travail. Un distinction qui récompense la confiance accordée par les collaborateurs à leur management.

Lors de l’évaluation, 86% des collaborateurs recommandent l’entreprise. A ce propos, Les Eaux Minérales d’Oulmès ne cesse de multiplier les actions afin d’attirer, de retenir et de fidéliser ses collaborateurs. Il s’agit, selon le top management de la société, d’accompagner les employés dans leur développement professionnel tout en assurant l’amélioration continue des processus.

«La certification Best Place to Work nous rend particulièrement fiers puisqu’elle vient confirmer un engagement fort de nos collaborateurs, fruit des pratiques de transparence, d’équité et de bonne gouvernance menées au sein de notre entreprise. L’une de nos plus grandes priorités est de continuer à offrir à nos collaborateurs un environnement de travail inclusif et propice au développement. En définitive, ils sont notre plus grande force», affirme Naoufel Jellal, directeur général délégué des Eaux Minérales d’Oulmès.

« Nous sommes heureux que la participation de nos collaborateurs à cette enquête anonyme ait été aussi grande, et qu’ils aient été si nombreux à déclarer leur engagement. Cela témoigne du fait que notre politique RH, et les améliorations constantes que nous lui apportons sont reconnues par nos collaborateurs et contribuent à l’épanouissement et à la performance de toutes et tous», indique, pour sa part, Alami Lachkar, Directeur RH de l’entreprise.

“Best Places To Work” Best Places To Work est un programme international de certification qui récompense les meilleurs employeurs dans différent pays. L’évaluation repose sur l’analyse de l’attractivité d’une entreprise grâce à un processus en deux étapes axées sur 8 dimensions autour de la culture de l’entreprise, le leadership du management, les opportunités d’apprentissage et les pratiques RH.