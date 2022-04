Vous êtes un professionnel ou un particulier et cherchez des moyens de paiement rapides et sécurisés ? Optez pour le paiement mobile qui offre plusieurs avantages à commencer par son utilisation simple et efficace. A partir d’une seule application, vous pourrez gérer et optimiser vos paiements et mieux gérer votre compte. Et cela en toute sécurité !

Envoyer de l’argent, encaisser des paiements, gérer son compte… Toutes ces opérations sont à portée de main, à partir d’une application comme Rezk-e Particulier que vous aurez installée au préalable sur votre smartphone.

Cette application est développée par Fast Payment SA, fintech à 100 % marocaine, qui propose et conçoit des solutions de paiement innovantes et sécurisées pour tous ceux qui cherchent un moyen de paiement «pratique et sûr».

Commerçants, professions libérales, artisans, gérants de sites e-commerces… Rezk-e Business s’adresse à tous ceux qui cherchent à accepter des paiements sans frein ou contrainte.

A partir de l’application Rezk-e Business, les professionnels peuvent encaisser tous les paiements mobiles homologués MarocPay.

Fast Payment innove avec ces solutions de paiement pour offrir un avantage inouï par rapport à l’utilisation du cash. La solution d’acceptation des paiements mobile MarocPay, appelée Rezk-e Business, présente une vraie valeur ajoutée pour les commerçants qui veulent améliorer leur taux de conversion, accroître leurs ventes et ce de manière sécurisée.

La sécurité avant tout

La plateforme propriétaire Fast Payment est certifiée PCIDSS niveau 1 au Maroc depuis 2014, le plus haut niveau de sécurité pour la protection des données sensibles.

Fast Payment est agrée par bank Al-Maghrib entant qu’établissement de paiement.

La stratégie phygital

L’année 2022 est celle du lancement du réseau physique franchisé appelé Rezk-e SPACE de Fast Payment. Ce réseau, de type B2B, permet le recrutement massif des commerçants, entre autres pour l’acceptation des paiements mobile MarocPay.

Fast Payment cherche à allier le physique au digital pour créer d’un côté une présence de proximité avec les commerçants et de l’autre pour créer de l’interaction avec les consommateurs.

Plus d’infos :

Pour les commerçants et agents principaux : https://www.fpaygroup.com

Pour les particuliers: https://www.rezk-e.com/