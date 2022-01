Vivo Energy Maroc a procédé à la création d’une Joint-venture MFG Vivo Holding en partenariat avec le Groupe Multi Food (MFG), suite à l’approbation des autorités de la concurrence au Maroc.

L’entreprise qui commercialise la marque Shell au Maroc poursuit ainsi la diversification de ses activités. Vivo Energy Maroc prévoit l’ouverture de plusieurs restaurants sous franchise au cours des prochaines années, au niveau de son réseau de stations-service Shell, mais aussi en dehors. L’ambition est de répondre à une demande croissante des consommateurs pour une offre de restauration enrichie et innovante.

«Nous sommes heureux d’annoncer la création de cette Joint-venture avec notre partenaire MFG. Cette collaboration avec un acteur local reconnu du domaine des franchises de restauration s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement et de croissance au Maroc. Vivo Energy Maroc maintient ainsi fermement son engagement en faveur de son ancrage national et d’une expérience client améliorée», a déclaré George Roberts, Directeur Général de Vivo Energy Maroc. La nouvelle offre franchisée de la société d’énergie s’adresse à tous les publics. De nombreuses enseignes des franchises seront progressivement inaugurées dans le réseau Shell et à travers les grandes villes du Royaume.

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Vivo Energy Maroc. La visibilité et l’étendue du réseau Shell apporteront une réelle valeur ajoutée au développement de nos franchises. Notre projet constitue également un vecteur puissant d’employabilité et de croissance localisée puisque le déploiement de nouveaux restaurants permettra la création continue d’emplois ainsi que la mise en place d’un dispositif complet de formation professionnelle de nos collaborateurs. En associant nos expertises et connaissances du marché, nous espérons répondre de manière pérenne et pertinente aux attentes de nos concitoyens », Taoufik Bensouda, président du Groupe Multi Food.

Vivo Energy Maroc multiplie ces dernières années les partenariats avec des enseignes de restauration rapide de renom. L’intégration de nouvelles franchises internationales confirme l’ambition renouvelée de la société d’énergie de renforcer sa stratégie de diversification au Maroc.

« Les stations-service Shell n’ont eu cesse d’évoluer en de véritables espaces de vie et de détente, intégrant davantage de services complémentaires en matière d’entretien automobile, de restauration rapide et de commerce de détail. Poursuivant cette politique d’intégration, Vivo Energy Maroc complète et améliore l’expérience client tout en répondant aux nouvelles attentes des consommateurs », affirme le top management Vivo Energy Maroc.