Dans le cadre de la certification de la société ChaabiLLD, filiale de la Banque Populaire du Maroc en tant que Meilleur Employeur au Maroc pour l’année 2021, nous avons rencontré son directeur général, Hicham Kharrou pour parler des initiatives lancées par l’entreprise afin de maintenir l’engagement de ses collaborateurs.

Vous avez été certifié « Meilleur Employeur au Maroc » pour l’année 2021 après une année marquée par la pandémie du Covid 19. Qu’est-ce que cela représente pour votre entreprise ?

Avec la Pandémie Covid-19, l’année 2020 restera à plusieurs égards une année spéciale. Toutes les entreprises ont été amenées à gérer à la fois la sécurité sanitaire des collaborateurs et l’incertitude liée au confinement et à l’arrêt de l’activité dans plusieurs secteurs.

Être certifié « Meilleur Employeur au Maroc » pour l’année 2021 nous conforte dans les choix et les décisions que nous avons été amenés à prendre pendant cette période trouble et pleine de doute. Mettre le bien être sanitaire et émotionnel de nos collaborateurs au centre de notre action a permis de consolider les liens et de renforcer le sentiment d’appartenance.

Comment votre entreprise a pu préserver l’expérience collaborateur pendant la crise du COVID-19 ?

Comme je viens de le dire le bien-être émotionnel et la sécurité sanitaire de nos équipes ont guidé nos décisions pendant toute l’année 2020. Dès les premiers jours, nous nous sommes assurés de mettre en abondance à la disposition de nos collaborateurs tous les moyens de protections nécessaires (bavettes, gel hydro-alcoolique…).

Nous nous sommes également assurés que toutes les personnes devant se déplacer au bureau puissent être prises en charge et ainsi éviter leur exposition dans le transport en commun.

Pour maintenir les liens nous avons maintenu un contact permanent avec les équipes en télétravail et avons créé des groupes de paroles et de partage pour donner l’occasion aux personnes d’exorciser leurs peurs et leurs craintes.

Toujours dans le cadre du bien-être et dans l’insolite cette fois, lors de la fermeture des salons de coiffures, nous avons fait venir un coiffeur à nos bureaux et avons fait bénéficier nos collaborateurs de coupes de cheveux gratuites.

Quelles sont vos priorités sur le plan RH pour l’année 2021 ?

Il ne faut surtout pas baisser les bras, la sécurité sanitaire de nos collaborateurs restera la priorité pour l’année 2021.

La pandémie a redéfini les priorités dans notre société, ceci nous a encouragé à lancer cette année notre nouvelle stratégie Impact 2023 qui se base, dans l’ordre, sur les trois piliers : people, planet et profit.

C’est à dire que l’humain sera au centre de nos actions, donner du sens à leur contribution sera notre but ultime.

À titre d’exemple, nous avons d’ores et déjà donner la possibilité à nos collaborateurs, qui le souhaitent, de participer à des actions solidaires en accompagnant des associations ou des personnes en difficultés. Ainsi, il leur est permis de bénéficier d’une journée par mois, les journées allouées à ces actions ne seront pas retirées de leur congé annuel.