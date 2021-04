Les professionnels des produits Bio de la région Rabat-Salé-Kénitra se sont constitués en une association destinée à fructifier les perspectives prometteuses qu’offre la filière Bio au niveau local, ainsi qu’à mieux structurer cette activité.

Le nouveau groupement, qui opère sous l’appellation « Association régionale des producteurs des produits agricoles biologiques », a tenu, dernièrement, une assemblée générale constitutive au siège de la chambre régionale de l’agriculture, sanctionnée par l’élection de Abdeljaouad Alami Aroussi à la tête de l’organisation, tandis que la vice-présidence a été confiée à Mmes Fatiha Fenniri, du Domaine Fenniri, et Mouna Dhou, de la Coopérative Konouz Zaer.

L’Association va œuvrer à inculquer et à diffuser la culture du Bio auprès des habitants de la région, a déclaré à la MAP M. Alami Aroussi, fondateur de la plus grande exploitation du caroubier Bio dans la province de Khémisset.

Elle ambitionne l’accompagnement des pouvoirs publics dans la déclinaison régionale de la nouvelle stratégie agricole « Génération Green », qui porte une attention spéciale au développement de l’agriculture des produits bio au niveau de la région, a-t-il relevé.

L’alimentation bio est produite sans pesticides chimiques, sans engrais artificiels et surtout sans OGM (organismes génétiquement modifiés), a-t-il souligné, ajoutant que l’objectif de l’association est aussi d’encourager les agriculteurs à investir dans cette filière et faire prévaloir le principe du bien-être plutôt que celui du profit, du fait que cette branche présente des marges de bénéfice plus faibles.

La création de l’association intervient suite à une large campagne de sensibilisation menée depuis janvier 2021, au profit des opérateurs Bio certifiés de la région et ce, sur la base des listes fournies par les Organismes de contrôle et de certification (OCC), et sous l’impulsion de la Direction Régionale de l’Agriculture de Rabat-Salé- Kénitra, l’ORMVA du Gharb et la Direction Régionale du Conseil Agricole, indique, la direction régionale de l’agriculture dans un communiqué.

La Région Rabat-Salé-Kénitra dispose de larges potentialités dans le domaine de l’agriculture biologique et les agriculteurs s’orientent de plus en plus vers le mode de production bio. Les superficies consacrées actuellement à l’agriculture biologique sont estimées à environ 1.700 ha, réparties essentiellement entre les agrumes, les cultures maraîchères, l’arboriculture, les cultures fourragères et les plantes médicinales et aromatiques.

Aussi, la Stratégie Génération Green est venue pour consolider les acquis du Plan Maroc Vert et envisage d’atteindre, au niveau régional, 14.000 ha de superficies cultivée d’ici 2030, dont 5.450 ha en superficie sera reconvertie en biologique dans le cadre des projets de l’agriculture solidaire (avec 3600 ha d’olivier et de caroubier).