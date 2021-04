Intervenant lors d’une conférence sur les politiques d’économie numérique en Afrique du Nord, initiée sous format hybride par le Centre international de diplomatie (ICD), en étroite collaboration avec l’Association « Ribat Al Fath » pour le développement durable (Maroc) et Ali Behlouane Cultural Club (Tunisie), M. Bennani a précisé que cet incubateur, qui sera bientôt opérationnel, fournira le soutien nécessaire à ces jeunes pour formaliser leurs projets.

Doté de la fibre optique et d’outils permettant aux jeunes porteurs de projets de prototyper leurs produits, cet incubateur est une initiative visant à motiver ces jeunes avec beaucoup de talents et de potentiel à innover dans un environnement adapté, avec toute la logistique nécessaire afin de travailler dans de bonnes conditions, a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, le président de l’Association a fait observer que cette rencontre vise à jeter la lumière sur les expériences de nouveaux modèles d’économie numérique et d’entrepreneuriat social qui utilisent la technologie pour résoudre les problèmes de développement, au service des groupes vulnérables et marginalisés.

Il s’agit de partager les bonnes pratiques, les leçons apprises et les réussites entre les organisations de la société civile (OSCs) de la région d’Afrique du Nord sur la technologie civique et le développement, ainsi que d’offrir un espace aux groupes vulnérables pour partager leurs contributions sur l’accès aux services numériques et émettre des recommandations aux décideurs politiques responsables de l’élaboration des politiques numériques, a-t-il précisé.

De son côté, Karima Rhanem, présidente du centre international de diplomatie et coordinatrice régional I4C Hub pour l’Afrique du Nord a mis en avant la nécessité de construire une société numérique inclusive au profit des jeunes, des femmes et des populations vulnérables.

Il est question de mettre l’accent sur les opportunités qui ont émergé de cette crise en matière politiques numérique et de digital et les principaux enjeux qui devront être traités pour soutenir le redressement, a-t-elle expliqué, ajoutant que cette rencontre est aussi une occasion pour identifier et explorer les approches prometteuses en matière de nouvelles formes d’engagement au profit de la société civile.

Politiques numériques

S’inscrivant dans le cadre d’une série de conférences organisées par l’ICD avec ses partenaires africains pour relever les effets de la pandémie sur les jeunes, les femmes et les populations vulnérables et ce, en concrétisation des recommandations d’une conférence tenue en Tunisie autour des ressources alternatives pour la société civile, cette rencontre s’est arrêtée sur la nécessité de la mise en place des politiques numériques afin de faciliter l’accès aux services numériques, de la promotion de l’économie numérique et du développement des compétences pour l’innovation et la contribution aux initiatives de développement durable.

Elle se veut un espace d’échanges et de dialogue sur l’inclusion numérique entre les OSCs et les acteurs de la région de l’Afrique du Nord et vise à mettre en évidence l’impact de la transformation numérique sur les populations ayant un accès limité ou inexistant à la technologie et à l’internet.