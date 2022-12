Le ministère de l’Economie et des Finances, en partenariat avec l’Association pour la Fondation Internationale de Finances Publiques (FONDAFIP), organise les 16 et 17 décembre, la 15e édition du colloque international des finances publiques.

Cette édition du colloque, qui se déroulera au siège de la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), a pour thème « Quel modèle de gouvernance des finances publiques dans un monde de multi-crises ? », indique la TGR dans un communiqué.

Après une cérémonie d’ouverture, le colloque démarrera par la présentation des rapports introductifs et des témoignages, fait savoir la même source, ajoutant que les travaux du colloque seront poursuivis dans le cadre de trois panels.

Ainsi, le premier abordera le rôle des acteurs clés dans le modèle de gouvernance cible en matière de régulation de la décision en finances publiques à savoir, le rôle des pouvoirs législatif et exécutif et celui des collectivités territoriales, alors que le second portera sur la problématique de la décision en matière de régulation de la gestion financière publique et les dispositifs de gouvernance y afférents, liés au modèle de programmation budgétaire, à l’intelligence artificielle et au renforcement des capacités d’évaluation.

Le troisième traitera, quant à lui, des idées forces du nouveau management des finances publiques en l’occurrence, la nouvelle acception de la standardisation des modèles financiers publics, la responsabilisation des acteurs financiers publics et la qualification des ressources humaines