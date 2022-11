A l’instar de toutes les banques centrales, l’une des principales missions de Bank Al-Maghrib (BAM) est d’élaborer et mettre en œuvre la politique monétaire. Mais, qu’est-ce qu’on entend réellement par « politique monétaire » ? Et quel est son impact sur la sphère réelle ? 1- Qu’est-ce qu’une politique monétaire ?

La politique monétaire peut être définie comme l’ensemble des moyens mis en œuvre par une Autorité Monétaire (la Banque centrale) pour atteindre des objectifs économiques (stabilité des prix, croissance économique, emploi, etc.). Les économistes et la communauté financière considèrent que la meilleure contribution de la politique monétaire au bien-être de la population et à la croissance économique est d’assurer la stabilité des prix.

Cet objectif de stabilité des prix permet la préservation du pouvoir d’achat des ménages ainsi que la création de conditions qui favorisent la croissance et le bien-être des citoyens : une inflation maîtrisée facilite pour les entreprises et les ménages la prise de décision en matière de consommation, d’épargne et d’investissement. Pour réussir leur mission, les banques centrales doivent être indépendantes du pouvoir politique. Cette indépendance permet d’éviter que l’exécutif n’oriente la politique monétaire vers des objectifs de court terme. En parallèle, pour asseoir leur crédibilité et renforcer la transmission de leurs décisions, les banques centrales ont besoin d’être transparentes sur le fondement de leurs décisions et de communiquer autour.

2- Par qui et comment est élaborée la politique monétaire ? Selon l’Article 6 de la loi portant Statut de Bank Al-Maghrib (21 juin 2019), Bank Al-Maghrib « définit et conduit en toute transparence la politique monétaire … L’objectif principal de la Banque est de maintenir la stabilité des prix ». Pour atteindre son objectif de stabilité des prix, appréhendée par référence à une évolution modérée de l’indice des prix à la consommation, BAM utilise deux principaux instruments stratégiques, le taux directeur et la réserve obligatoire. Le taux directeur est le taux d’intérêt appliqué aux avances à sept jours de BAM.

Il constitue une référence pour toutes ses opérations avec les banques. Quant à la réserve obligatoire, elle représente la part des exigibilités des banques qu’elles sont tenues de conserver sur leurs comptes courants auprès de Bank Al-Maghrib. Elle permet de réguler de manière structurelle la situation de liquidité des banques en fonction de l’orientation de la politique monétaire.

Les décisions en matière de politique monétaire sont prises par le Conseil de Bank Al-Maghrib qui se réunit trimestriellement selon un calendrier public préétabli. Le processus de préparation de ces décisions est amorcé par l’examen des évolutions récentes des indicateurs économiques, monétaires et financiers. Cela permet de mettre en exergue les faits saillants de la conjoncture économique et d’élaborer les projections à moyen terme des principaux agrégats macroéconomiques, notamment l’inflation et la croissance.

L’ensemble des analyses ainsi que d’autres travaux et études élaborés pour éclairer la décision de politique monétaire sont soumis aux membres du Conseil de la Banque. Une fois la décision prise, un communiqué de presse annonçant la décision et expliquant ses fondements est publié sur le site web de la Banque et un point de presse est tenu par le Wali de Bank Al-Maghrib pour expliquer les fondements de la décision en détail et répondre aux questions des journalistes. Le jour même, la Banque diffuse le rapport sur la politique monétaire qui donne de plus amples détails sur son appréciation de la situation économique et de ses perspectives et sur la décision de politique monétaire.

3- Quel est l’impact de la politique monétaire sur la sphère réelle ? Dans le contexte d’un régime de change fixe et un compte capital ouvert pour les non-résidents et partiellement ouvert pour les résidents, la transmission des décisions de politique monétaire à l’économie réelle s’effectue via un ensemble de canaux dont notamment celui du taux d’intérêt, du crédit et des anticipations. Pour plus d’information sur ces canaux, des documents de travail sont disponibles au niveau du site institutionnel de la Banque qui traitent le sujet (https://www.bkam.ma/Publications-et-recherche/Recherche2/Documents-de-travail/2016).

Pour renforcer la transmission de ses décisions, Bank Al-Maghrib assure un suivi étroit à travers une collecte d’information régulière sur les conditions d’octroi du crédit, les taux débiteurs, l’accès au financement, … Elle organise également des réunions trimestrielles avec le management du système bancaire et le Wali tient une rencontre semestrielle avec les présidents des banques.