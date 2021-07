L’Etat compte se doter d’un pôle financier public qui regroupera au sein d’une même holding quatre banques: Crédit Agricole Maroc, CIH Bank, Al Barid Bank et CDG Capital.

Un regroupement de Crédit Agricole Maroc, CIH Bank, Al Barid Bank et CDG Capital au sein d’une même holding est en préparation « pour harmoniser et cibler l’intervention de l’Etat et contribuer de manière plus importante au financement des activités économiques », informe L’Economiste dans son édition du jour. Il s’agit « d’exploiter les complémentarités, de créer des synergies entre les différentes banques publiques et de favoriser le développement d’offres innovantes ».

Au sein de ce futur pôle, le Crédit Agricole apportera son expertise dans le financement du monde agricole, CIH Bank dans l’immobilier et Al Barid Bank dans le low income banking, alors que « CDG Capital apporterait son expertise dans la banque de financement et d’investissement », détaille le quotidien qui émet l’hypothèse d’intégrer le Fonds d’Equipement Communal (FEC) dans le pôle. Dans ce cas, « le futur pôle financier public pèserait un total bilan de 319 milliards de dirhams (sur la base des comptes à fin 2020), soit le quatrième acteur du secteur ».