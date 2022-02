Le groupe Proman, leader français sur le marché du travail temporaire et des ressources humaines et 4ème européen, a annoncé, lundi, son implantation au Maroc, de l’Oriental aux Provinces du Sud, dans le cadre de son déploiement à l’international, le premier sur le continent africain.

Le marché marocain du travail temporaire étant « en forte croissance », le groupe français poursuit son développement international avec l’ouverture de plusieurs agences au Maroc et l’acquisition de VHP Assist, société spécialisée dans le travail temporaire et le recrutement dont le siège est à Casablanca et qui affiche une croissance rapide depuis sa création en 2018, indique le groupe dans un communiqué.

Proman, qui ambitionne de devenir au Maroc un acteur incontournable des solutions RH flexibles et durables, est désormais présent dans 5 grandes villes du Royaume : Casablanca, Tanger, Agadir, Dakhla et Marrakech avec un réseau en plein développement. « Le déploiement au Maroc sera axé sur les secteurs industriels, tertiaires ou agricoles et sur tout le territoire de l’Oriental aux Provinces du Sud », précise la même source.

L’international est un axe stratégique pour le groupe qui vise les 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023 dont 50 % à l’étranger. Aujourd’hui, Proman est présent dans 16 pays : France (La Réunion, Mayotte), L’île Maurice, Monaco, Suisse, Angleterre, Belgique, Portugal, Luxembourg, Canada, Etats-Unis, Espagne, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Croatie et le Maroc. En s’implantant au Maroc, 16ème pays de son déploiement à l’international, Proman devient présent sur trois continents : l’Afrique, les Etats-Unis et l’Europe.

« Proman est désormais présent dans 16 pays ; cela résonne et ce n’est que le début ! Avec le Maroc, nous ouvrons les portes du continent africain. Nous projetons cette année de nous développer pour couvrir l’ensemble du Royaume. Je suis convaincu qu’avec l’état d’esprit des équipes sur place, nous allons faire de grandes choses ! », déclare Roland Gomez, Directeur général de Proman.

Nouvelle aventure

« J’ai pris la décision de partir au Maroc et je suis aujourd’hui ravi de faire partie de cette nouvelle aventure pour Proman dans ce pays que je connais et affectionne tout particulièrement », déclare Jean-Pierre Rongier, Directeur Proman Maroc.

« Le nom VHP correspond à Valeur, Humain, et Potentiel, ce qui concorde totalement avec notre vision et celle de Proman. Fort de notre expérience sur le marché marocain, le partenariat avec Proman a été pour nous une réelle opportunité pour accentuer notre développement à l’échelle nationale. Nous sommes très heureux de rejoindre cette entreprise familiale », déclarent Imane Jamal Eddine et Abderrahmane Mkadmi, Co-gérants de VHP Assist.

Fondé à Manosque (Provence-Alpes-Côte d’Azur) en 1990, Proman est le 4ème acteur européen sur le marché du travail temporaire, du recrutement CDD/CDI.

Avec plus de 700 agences dans le monde dont 400 en France, et 75.000 intérimaires en mission chaque jour, Proman est le partenaire privilégié de plus de 45.000 entreprises des secteurs de l’industrie, du BTP, du nucléaire, de la pharmacie, de l’automobile ou encore de l’hôtellerie.

En forte croissance, le groupe surperforme son marché année après année et affiche un chiffre d’affaires de 2,9 milliards d’euros en 2021.