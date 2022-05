Plus de 150.000 dossiers de projets ont été déposés sur la plateforme digitale dédiée au programme « Forsa », a indiqué, lundi, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

« Selon les données de la plateforme électronique « www.forsa.ma », mise en place par le gouvernement à cet effet, ces projets portent sur divers secteurs d’activité dans l’ensemble des régions du Royaume, ce qui reflète le grand engouement des porteurs de projets pour le programme et l’esprit d’entreprenariat, en particulier, chez les jeunes », a affirmé Mme Ammor, qui répondait à une question centrale sur le « programme Forsa » à la Chambre des représentants.

Contrairement aux programmes précédents dont la majorité des bénéficiaires sont issus des grandes villes, le programme « Forsa » a enregistré le plus grand nombre de demandes au niveau des petites villes et du milieu rural, et ce grâce à la plateforme digitale, a relevé la ministre.

Seulement 26% des demandes provenaient de grandes villes, contre 74% de demandes issues de petites villes et du monde rural. Elle a, en outre, fait savoir que le nombre de demandes présentées était proportionnel à la densité de population au niveau des régions du Royaume, ajoutant que ces indicateurs reflètent que la plateforme digitale et les mesures d’accompagnement ont permis de « démocratiser cette opération et assurer sa transparence ».

Encourager l’esprit d’initiative

Le programme « Forsa » est basé sur les mécanismes d’accompagnement et de financement pour permettre aux porteurs de projets d’accéder, de façon juste et équitable, aux financements et expertises nécessaires pour l’adhésion à la dynamique entrepreneuriale, conformément aux orientations royales, portant sur l’encouragement des investissements et de l’emploi.

« Forsa » constitue une opportunité au niveau national pour le développement des capacités de ceux disposant d’idées et de motifs pour lancer des projets. Le programme est considéré en tant qu’engagement concret en faveur des porteurs de projets qui manquent de compétences et de capital pour les réaliser.

Il vise également à promouvoir l’initiative privée, la création d’entreprises et des postes d’emploi et le renforcement de l’économie nationale, selon la particularité de chaque région, de façon à contribuer à la réalisation de la justice territoriale et la stimulation des investissements dans toutes les régions du Royaume.