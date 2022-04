Le programme « Forsa », lancé par le gouvernement, vise à assurer l’accompagnement et le financement des porteurs de projets depuis la phase de l’idée jusqu’à celle de l’amorçage, a affirmé, lundi à Rabat, la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

En réponse à une question posée par les groupes de la majorité et le groupe Constitutionnel Démocratique, lors d’une séance à la Chambre des représentants, Mme Ammor a indiqué que l’Exécutif a alloué, dans le cadre de ce programme, une enveloppe budgétaire de 1,25 milliard de dirhams (MMDH) au titre de l’année 2022 pour accompagner 10 mille porteurs de projets répartis sur toutes les régions du Royaume.

Et de préciser que ledit programme cible toutes les personnes âgées de plus de 18 ans, porteuses d’idées ou de projets d’entrepreneuriat, sans conditions de pré-qualifications particulières.

Les personnes sélectionnées bénéficieront d’un prêt d’honneur, sans intérêts, pouvant aller jusqu’à 100.000 dirhams, y compris une subvention de 10.000 dirhams remboursable sur une durée maximale de 10 ans avec un différé de 2 ans, a expliqué la ministre.

Lire aussi. Lancement du programme national Forsa pour encourager l’entrepreneuriat chez les jeunes

Pour bénéficier de ce programme, Mme Ammor a souligné que des procédures simplifiées en 5 étapes ont été mises en place. Il faut s’inscrire sur le site électronique. La deuxième étape, c’est la vérification de la complétude des dossiers et de l’éligibilité des porteurs de projets par une cellule centrale de traitement des dossiers. Puis, il y a la sélection préliminaire et technique effectuée par une commission supervisée par l’unité de gestion du programme (UGP). Et une sélection finale désignera les projets qui bénéficieront de la formation. Enfin, un comité composé de l’équipe de gestion du programme Forsa étudie les demandes de financement. Ce comité est composé d’incubateurs et d’institutions de financement, avec l’appui d’un représentant du secteur concerné.

La ministre a, en outre, relevé que l’on veille à communiquer le résultat aux porteurs de projets dans un délai ne dépassant pas six semaines, sans compter le temps passé en incubateur. Elle a fait savoir qu’après la publication, le 15 mars 2022, de la circulaire du chef de gouvernement encadrant ce programme, son lancement officiel sera donné ce mardi.

Relancer l’artisanat

En réponse à une autre question sur la stratégie du ministère pour relancer le secteur de l’artisanat, Mme Ammor a indiqué qu’elle repose sur deux axes liés à la structuration du secteur et au développement de l’offre et de la commercialisation.

S’agissant du premier axe, il comprend la création de la plateforme électronique du Registre National de l’Artisanat (rna.gov.ma), conformément aux textes applicables de la loi 50.17 portant sur l’organisation du secteur de l’Artisanat, au profit de 172 métiers, a précisé la ministre, notant que l’inscription au RNA permettra aux artisans de bénéficier de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), moyennant une cotisation mensuelle de 135 dirhams pour la couverture sociale de toute la famille, pour ceux qui ne sont pas soumis au régime de la contribution professionnelle unique, l’auto-entrepreneur et la comptabilité.

Lire aussi. Chômage au Maroc: les chiffres inquiétants du HCP

Le deuxième axe de cette stratégie comprend, quant à lui, des programmes d’appui et de réhabilitation des infrastructures, a indiqué Mme Ammor, notant que 64 infrastructures sont en cours de réalisation.

Par ailleurs, la ministre a relevé que le ministère a élaboré une nouvelle approche pour un développement global du produit, de l’approvisionnement en matières premières, à la commercialisation, en passant par la production, avec un montant total de 48 millions de dirhams, dans une première étape.

En ce qui concerne la formation, le ministère œuvre à augmenter la capacité d’accueil de 16.000 actuellement à 30.000 places à l’horizon 2026, a-t-elle dit.