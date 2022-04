La commission provinciale relative au programme « Awrach » a approuvé, jeudi à Ouezzane, quelque 49 projets et ce, dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme gouvernemental de promotion de l’emploi.

Lors d’une réunion, tenue en présence notamment du gouverneur de la province, Mehdi Chalabi, et du président du Conseil provincial, Abderrahman El Gouchi, la Commission a approuvé 49 projets sur un total de 84 dossiers déposés par des associations et des coopératives au cours de la période allant du 9 mars au 4 avril 2022.

Par la même occasion, le directeur provincial de l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) a présenté un exposé sur le processus de sélection des dossiers relatif à ce programme, lequel processus a abouti à la validation de 49 dossiers relatifs à des projets se rapportant à l’aménagement des espaces des établissements d’enseignement (11 dossiers), à l’entretien et l’aménagement des espaces verts et le reboisement (7 dossiers), à l’entretien des cimetières (7 dossiers), et à l’entretien et l’aménagement des routes rurales (13 dossiers), a indiqué le Conseil provincial dans un communiqué.

Ces projets concernent également l’animation sportive et culturelle (un dossier), l’insertion sociale des personnes en situation de précarité (deux dossiers), l’autonomisation économique (3 dossiers), la réhabilitation des anciens quartiers (deux dossiers) et l’encadrement et l’accompagnement pédagogique (3 dossiers).

A cette occasion, il a été procédé à la remise de conventions à certaines associations bénéficiaires, qui ont été sélectionnées après l’examen de leurs dossiers, selon les critères d’évaluation fixés par le ministère de l’Intégration économique, du micro-entrepreneuriat, de l’emploi et des compétences.

Quelque 994 personnes devraient bénéficier du programme « Awrach » au niveau de la province de Ouezzane au titre de l’année 2022.

Engagement

Dans une allocution de circonstance, le gouverneur de la province, a souligné l’importance du programme « Awrach », qui vient en application des Hautes Orientations royales visant à assurer l’insertion des personnes qui ont des difficultés à accéder au marché de l’emploi ou ceux qui ont perdu leur travail à cause de la pandémie de la Covid-19, appelant à la fédération des efforts de toutes les parties concernées pour assurer une mise en œuvre optimale de ce programme au niveau de la province de Ouezzane.

De son côté, le président du Conseil provincial a indiqué que ce programme de grande-envergure a pour objectif de créer des emplois directs dans la province dans les différents chantiers approuvés par la Commission provinciale, exprimant l’engagement de cette instance élue à réunir toutes les conditions nécessaires pour assurer la réussite de ce programme.

Ce programme, généralisé sur l’ensemble du territoire national depuis mars dernier, devrait créer 250.000 emplois sur deux ans. Il se décline en deux axes.

Le premier concerne la réalisation de chantiers publics temporaires, et table sur 200.000 recrutements, soit 80% des bénéficiaires ciblés alors que le second s’adresse aux 20% des individus restants et vise à soutenir les entreprises et coopératives ayant souffert des répercussions de la crise sanitaire.