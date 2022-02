Pour éviter des débordements comme ceux qui ont lieu il y a une semaine dans un souk hebdomadaire près de Kénitra, les autorités multiplient les descentes dans les marchés pour surveiller de près les prix pratiqués par vendeurs et commerçants.

Dimanche 20 février, une bousculade et des débordements ont eu lieu au souk hebdomadaires de Oulad Jelloul, près de Kenitra, causés par des spéculations touchant les prix de certains légumes. Les images avaient rapidement fait le tour des réseaux sociaux au moment où les Marocains se plaignent de plus en plus contre la vie chère.

Pour éviter la répétition d’un tel scénario, les autorités ont décidé de prendre les devants et multiplient les tournées de contrôles dans différents souks et marchés du royaume, indique le quotidien Al Ahdaht Al Maghribiya dans sa livraison du mardi 29 février. Plusieurs commissions locales, composées d’agents d’autorité et de représentants des wilayas, ont effectué des tournées dans différentes villes, à l’instar de Guelmim, Rabat, Had Kourt ou encore Oujda.

A Guelmim, « la commission provinciale et les commissions locales chargées du contrôle des prix et de la qualité des produits ont effectué, samedi à Guelmim, une tournée dans le marché hebdomadaire d’Amhirich en vue de s’arrêter sur les prix et la qualité des produits alimentaires ainsi que l’état d’approvisionnement du marché », indique une dépêche de la MAP datant du samedi 26 février.

Ces tournées interviennent également à un mois du mois de Ramadan, où les prix de certains produits de large consommation connaissent habituellement des augmentations durant ces période.

Le chef de la division des affaires économiques et de la coordination à la Wilaya de Guelmim Oued-Noun, Ali Afadis, a indiqué à l’agence MAP que « l’ensemble des marchés de la ville de Guelmim sont suffisamment approvisionnés en produits alimentaires et de base, expliquant que dans le cadre des préparatifs pour le mois de Ramadan, les opérations de suivi menées par les commissions ce mois-ci ont montré que l’ensemble des produits de consommation sont disponibles en quantité suffisantes et de qualité, et qu’aucun manque ou pénurie n’est enregistré ».

Ces tournées effectuées par les autorités se déroulent en présence de vétérinaires. Comme à Oujda, où Safae Alloul, cadre au service vétérinaire de la capitale de l’Oriental, a souligné que le contrôle des produits alimentaires est une opération de routine menée tout au long de l’année, à travers de commissions mixtes regroupant plusieurs services.

« Cette opération, qui porte notamment sur les magasins d’épicerie, les boucheries, les commerces de vente au détail et les entrepôts de stockage des produits alimentaires, vise à s’assurer de la qualité et de la sécurité des produits destinés à la vente », a-t-elle relevé.