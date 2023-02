Produits alimentaires: les professionnels rassurent sur les prix à la veille de Ramadan

Les professionnels des différents secteurs ont rassuré sur les prix et la disponibilité des produits alimentaires de forte consommation à la veille du mois de Ramadan.

En effet, les prix, après une période de hausse, ont commencé à reculer durant ces deux dernières semaines. C’est ce qu’a confirmé les professionnels des différents secteurs.

A l’origine de cette diminution des prix, constatée lors des deux dernières semaines, l’abondance et la diversité de l’offre sur les marchés, ainsi que le renforcement du contrôle des chaînes de production et de commercialisation et des circuits de distribution.

Ainsi, pour le secteur de la volaille, les prix ont chuté significativement, d’après le Président de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA), Youssef Alaoui.

« Il y a une surproduction, soit une abondance de l’offre. Notre secteur, grâce au Plan Maroc Vert, est autosuffisant », a-t-il dit dans une déclaration à la MAP, soulignant parallèlement que cette chute des prix constitue un problème pour les éleveurs qui ventent actuellement avec des pertes.

M. Alaoui a, dans ce sens, mis l’accent sur l’importance d’aboutir à un prix d’équilibre (entre 19 et 20 dirhams) qui soit à la fois abordable pour le consommateur marocain et permet au producteur de s’en sortir.

Par ailleurs, le président de la Fédération nationale de la minoterie (FNM), Moulay Abdelkader Alaoui, a affirmé que les prix des produits de farine, semoule et dérivés sont restés à leur niveau habituel.

Pour les produits de la farine, y compris la farine de luxe destinée aux ménages et à partir de laquelle on fabrique la baguette qui est vendue à 1,2 dirham, les prix n’ont jamais dépassé en moyenne 330 DH/quintal, alors qu’ils devraient être à 350 DH/quintal depuis 2007, a-t-il fait remarquer.

Et de poursuivre qu’avec le renchérissement des facteurs de production et la matière première, les prix sont restés stables, en raison d’une forte concurrence dans ce secteur et d’une offre supérieure à la demande.

« Actuellement, avec une bonne production au Canada, cette année les cours sont en baisse. La semoule a diminué d’un dirham par rapport à la semaine dernière et les quantités qui sont en route sont achetées à un prix inférieur aux anciennes cargaisons en stock », a dit M. Alaoui, ajoutant que les opérateurs ont ainsi fait une moyenne entre le stock et ce qu’ils vont recevoir pour pouvoir diminuer le prix.

Le président de la FNM a, en outre, estimé que ces prix sont à la portée, rassurant que durant le mois de Ramadan, il n’y a aucun risque d’augmentation des prix, ni d’insuffisance des produits.

Baisse des prix des produits alimentaires

Une réunion de la commission interministérielle de haut niveau de veille et de suivi de l’approvisionnement des marchés et des prix, tenue vendredi au siège du ministère de l’Intérieur, a relevé que les prix des viandes rouge et blanche, de certains légumes de forte consommation pendant le mois de Ramadan, comme les tomates, et de quelques produits de base, ont connu une baisse palpable au cours des deux dernières semaines grâce à l’abondance et à la diversité de l’offre sur les marchés et au renforcement du contrôle des chaînes de production et de commercialisation et des circuits de distribution.

Cette baisse est intervenue grâce à l’amélioration de l’offre en légumes, viande, poisson, lait et autres produits d’origine végétale et animale, ainsi qu’à la faveur des mesures d’accompagnement adoptées pour contrôler et améliorer l’efficacité des circuits de distribution, renforcer le contrôle des différentes chaînes de production et de commercialisation, et l’adhésion positive des acteurs économiques aux efforts visant à assurer un approvisionnement suffisant et régulier des marchés du Royaume, à limiter la hausse des prix et à améliorer le pouvoir d’achat des citoyens.

Cette réunion a été aussi l’occasion de souligner qu’en prévision du mois sacré de Ramadan, les autorités sont mobilisées pour détecter toute éventuelle perturbation de l’approvisionnement et lutter contre toute forme de spéculation, de monopole et de stockage clandestin.