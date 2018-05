Production automobile: le Maroc dépasse l'Afrique du sud pour la première fois

Selon les chiffres de 2017, le Maroc écarte l’Afrique du Sud de la tête des pays producteurs de voitures en Afrique. Le Maroc en a produit 335.000, soit 4.000 automobiles de plus que l’Afrique du Sud.

C’est la première fois de l’histoire que le Maroc arrive en tête des pays producteurs de voitures en Afrique. Le royaume a été l'un des principaux pays africains dans l'industrie automobile avec une production annuelle de plus de 335 000 voitures. Le journal économique sud-africain, Business Report, a rapporté que pour la première fois l'Afrique du Sud est devancé en Afrique dans cet exercice. Le pays de Mandela a terminé l’année 2017 avec 331 000 voitures fabriquées.

Selon la même source, la proximité du Maroc à l'Europe (seulement 16 kilomètres) a encouragé les producteurs de voitures à signer de nombreux contrats de production et d’import avec le Maroc dont un certain nombre de pays de l'Union européenne et des pays africains et méditerranéens. Le journal économique souligne que les exportations sud-africaines en voitures représentent 14% des exportations totales du pays, mais la baisse des commandes du Nigeria et de l'Algérie menace l'industrie automobile sud-africaine. L'Afrique du Sud exporte des voitures fabriquées localement dans 40 pays africains.

Plusieurs constructeurs de voitures ont décidé de s'installer au Maroc, notamment Renault et Peugeot Citroën, ainsi que des sociétés chinoises, coréennes et américaines pour la fabrication de voitures et de pneus.