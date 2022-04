L’Observatoire du travail gouvernemental (OTRAGO) a vertement critiqué la libéralisation du prix des hydrocarbures décidé par le gouvernement Benkirane, tout en préconisant un gel des impôts sur les produits pétroliers pour faire face à la crise actuelle.

Le prix à la pompe a atteint des records au Maroc depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Des prix qui s’envolent d’autant plus haut qu’ils sont corrélés aux cours mondiaux du pétrole. Car le Maroc, depuis une dizaine d’années, a décidé de libéraliser le prix des hydrocarbures.

Une politique aujourd’hui sévèrement critiquée par l’Observatoire du travail gouvernemental (OTRAGO), selon qui cette libéralisation s’est faite « sans étude prospective, sans stratégie à long terme, sans concertation et sans la mise en place de mécanismes permettant une véritable concurrence entre les différents acteurs du secteur », rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribiya dans sa livraison du mardi 12 avril.

L’OTRAGO déplore également l’absence d’efforts d’investissements dans les infrastructures de stockage depuis la fermeture de la raffinerie Samir qui constituait en même temps une importante unité de stockage d’hydrocarbures. L’Observatoire critique également la politique fiscale menée dans ce secteur. Une politique jugée « déséquilibrée ».

L’Observatoire préconise en ce sens le gel des impôts sur les produits pétroliers pour une durée située entre deux et trois mois, le temps que les prix à l’international se stabilisent pour renforcer la capacité des stations services à fournir le marché marocain en produits pétroliers. Les patrons de stations services, qualifiés de « maillons faibles » du secteur des hydrocarbures au Maroc n’ont droit à aucune aide de la part de l’ETAT et devraient selon l’OTRAGO pouvoir bénéficier de plus de financements bancaires.

Le gouvernement est également appelé à agir afin d’encourager les acteurs du secteurs à investir dans des unités de stockage de produits pétroliers mais aussi à trouver une issue rapide à la raffinerie Samir.