Selon le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, les revenus publicitaires du secteur de la presse ont baissé de 28% pendant la pandémie.

La presse a été touchée de plein de fouet par la crise du Covid-19. En 2021, les revenus publicitaires du secteur ont baissé de 28%, comparé à 2020, a fait savoir Mehdi Bensaid jeudi, lors de la présentation du budget sectoriel de son département au titre de l’exercice 2022 devant la commission de l’enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre des représentants.

Ces chiffres interviennent alors que deux supports de presse sont en difficulté financière. Il s’agit, selon Maghreb Intelligence de l’hebdomadaire Telquel qui a annoncé à ses journalistes une baisse de 20% sur leurs salaires, pour le troisième mois consécutif, et du mensuel Economie et eEntreprises qui décidé de licencier une partie des journalistes, dans l’optique d’une « refonte de son journal avec une éventuelle reprise au début de l’année 2022 ».

Pourtant, selon Mehdi Bensaid, près de 345 millions de dirhams de subventions ont été alloués à la presse écrite et électronique pour faire face à la crise due à la pandémie, entre 2020 et 2021. Sur cette somme, 337 millions de dirhams ont déjà été dépensés.

Grace à ses subventions, le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication a pris en charge les salaires de 136 entreprises de presse. Ces salaires, versés entre juillet 2020 et juin 2021 sont estimés à plus de 213 millions de dirhams.

L’impôt sur le revenu (IR) représente 30% du montant total alloué sous forme de salaires, soit 64 millions de dirhams, a fait savoir le ministre.

Mehdi Bensaid a promis de soutenir la production médiatique nationale, la promotion des institutions journalistiques et de leurs modèle économiques et le renforcement de l’appui apporté à la presse imprimée et électronique. Il a aussi annoncé des projets de soutiens pour la presse régionale pour accompagner le chantier de la régionalisation avancée et de renforcement du pôle audiovisuel public national. L’objectif est de « garantir une pratique médiatique libre et respectueuse de la pluralité ».