Renault President awards: le directeur de la Somaca candidat

Carlos Ghosn, Président Directeur Général du Groupe Renault, a présidé ce lundi la cérémonie des «President Awards» à Paris. Une compétition dans laquelle Mohamed Bachiri, Directeur Général de la SOMACA, faisait partie des 5 nommés dans la catégorie Exécutive où il représente la région AMI (Afrique Moyen-Orient Inde & Iran).

Les différentes actions engagées par Mohamed Bachiri ont permis une amélioration exceptionnelle de la performance globale de l’usine de SOMACA qui fabrique Sandero, Sandero Stepway et Logan, sous badge Dacia et Renault pour plus de 50 pays. L’usine de la Somaca se classe désormais au premier rang des usines de la Région AMI du Groupe Renault.

Pour rappel, Mohamed Bachir est le premier Directeur Général marocain de la SOMACA depuis son acquisition par Renault en 2005.