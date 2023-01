Il se pourrait que le salaire net augmente légèrement à la fin du mois sur la fiche de paye. Ceci est dû à l’instauration d’un barème des frais professionnels par la loi de Finances 2023.

Les salariés pourraient voir leur pouvoir d’achat augmenter. À la fin du mois, les employés pourraient apercevoir une légère augmentation sur leurs fiches de paie. La raison? La modification des taux de frais professionnels avec l’instauration d’un barème dans la loi de Finances 2023, explique « Les Inspirations Eco » dans un article publié ce mardi. Ainsi, le calcul de la paie se fait différemment et pourrait amener à cette légère hausse de salaire net.

« Ce sont les salariés (et non les employeurs) qui doivent bénéficier de ces changements en payant un peu moins d’impôts et donc avoir une petite augmentation sur leurs salaires nets. Toutes les entreprises sont concernées », commente Khalil Machrafi, CEO de Network and Software Engineering (NSE), éditeur de gestion, cité par le journal.

La nouveauté depuis le 1er janvier 2023 est que les frais professionnels sont calculés selon un barème, alors qu’en 2022, ils étaient calculés selon un seul taux (20%) et une valeur à réduire.

« Par exemple, pour un salaire brut de 15.000 DH, la simulation de calcul du bulletin de paie 2022 donne un impôt sur le revenu égal à 2.609,95 DH. Pour le même salaire brut, la simulation de calcul du bulletin de paie 2023 donne un impôt sur le revenu de 2.468,51 DH, soit un gain de 141,44 DH », illustre l’article.

Pour rappel, les frais professionnels représentent les dépenses engagées par le salarié pour l’exercice normal de son activité professionnelle. Ils sont déductibles avec plafond du revenu brut imposable (RBI) sous certaines conditions prévues par l’article 59 du Code général des impôts (CGI).

Certaines professions bénéficient de taux spécifiques de déduction des frais professionnels. C’est le cas notamment des journalistes, rédacteurs, photographes et rédacteurs de journaux qui bénéficient d’un taux de 45% ou encore des artistes lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques, les artistes musiciens, chefs d’orchestre (taux de 35%). De manière générale, la déduction ne doit pas dépasser 35 000 DH.

Autres modifications apportées par la LF 2023 citées par le média, la révision du taux d’abattement des frais professionnels (35% pour les salaires dont le RBI est inférieur ou égal à 78 000 DH, au-delà de ce montant, c’est 25%) et du plafond de déduction des frais professionnels (35.000 DH pour le RBI inférieur ou égal à 78 000 DH, 30.000 DH si supérieur).