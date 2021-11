Le port de Tanger Med II s’agrandit. Un seul terminal équivaudra alors à la capacité des deux terminaux à conteneurs du Port d’Algésiras. Détails.

APM Terminals vient d’annoncer l’approbation du lancement de la phase 3 du développement d’APM Terminals MedPort Tanger (Terminal 4). L’information a été reprise par plusieurs médias espagnols surtout que les chiffres annoncés risquent de pulvériser la concurrence au niveau d’Algésiras.

Cette annonce intervient quelques mois seulement après le lancement effectif de la phase 2. Avec les travaux de cette seconde phase, qui nécessitent un investissement global de 800 millions de dollars, le quai s’allongera de 400 mètres, passant à 1600 mètres, avec une augmentation de la capacité du terminal d’un million de conteneurs EVP supplémentaires, portant à 5 millions, la capacité globale.

@APMTMedPort has decided to kick off the next phase of its development, thereby reaching a capacity of 5 Million TEU.@APMTMedPort celebrates its next major development milestone by kicking off the phase 3 expansion project in continuation of the development of phase 2 (1/2) pic.twitter.com/zqfqLqtDDw

— APM Terminals MedPort Tangier (@APMTMedPort) November 9, 2021