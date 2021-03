Attijariwafa Bank (AWB) a été élue « Meilleure banque d’investissement au Maroc pour l’année 2021 » par le magazine américain Global Finance.

« Dans son classement des meilleures banques d’investissement (Best Investment Banks 2021) à l’échelle mondiale, régionale et locale, le prestigieux magazine américain Global Finance a élu Attijariwafa bank en tant que Meilleure banque d’investissement au Maroc pour l’année 2021 », indique vendredi le groupe bancaire dans un communiqué.

Les rédacteurs en chef de Global Finance, avec la contribution d’experts du secteur, ont utilisé une série de critères en se basant notamment sur les soumissions reçues, notamment la part de marché, le nombre et la taille des transactions, le service et les conseils, les capacités de structuration, le réseau de distribution, les efforts pour faire face aux conditions du marché, l’innovation, la tarification, le service après-vente ainsi que la réputation du marché, précise la même source.

« Avec des attentes généralisées de consolidation dans de multiples secteurs et partout dans le monde, les banques d’investissement joueront un rôle de premier plan dans la refonte de l’économie mondiale après la pandémie », a déclaré Joseph D. Giarraputo, éditeur et directeur éditorial de Global Finance, cité dans le communiqué.

Et d’ajouter que « les entreprises ont plus que jamais besoin de comprendre les spécialités et les compétences qu’apporte la banque d’investissement. Les prix Global Finance sont un guide précieux ».

Magazine mensuel anglo-saxon du groupe « Class Editori », Global Finance est fondé en 1987 et basé à New York. Il est distribué dans plus de 158 pays, édité en langue anglaise en 50.050 exemplaires à travers le monde.

Global Finance constitue une référence internationale dans le domaine de l’actualité financière. Le magazine traite de sujets relatifs au secteur de la finance à l’échelle mondiale notamment la finance d’entreprise, joint-ventures, les fusions-acquisitions, les marchés de capitaux, les devises, la banque, le management du risque.