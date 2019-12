Port de Tanger Ville: hausse du nombre d’escales et partenariat avec l’Espagne à l’horizon

La stratégie de développement du tourisme de croisière du Port de Tanger Ville a donné des premiers résultats positifs avec une augmentation de 14,3% en 2019 et une programmation d’escales confirmée de plus de 16% en 2020.

Dans un communiqué, la Société de gestion du port Tanger ville (SGPTV) relève que le port a également amélioré sa réputation auprès des armateurs qui ont sans exception parlé « d’un excellent travail, accueil et service de la part du Port de Tanger Ville lors des escales ».

Le Projet de reconversion de la zone portuaire de Tanger Ville a comme principal objectif de permettre à la ville du Détroit de se positionner en tant que destination phare du Tourisme de croisière et de plaisance à l’échelle internationale.

Dans ce contexte, une vision stratégique de développement de la croisière dans l’ouest de la Méditerranée a été partagée par les autorités portuaires des trois ports de Tanger, Malaga et Ténérife qui ont décidé de mettre en commun leurs efforts pour inciter les sociétés de croisière à programmer de nouveaux itinéraires dans la région et augmenter le nombre d’escales dans leurs ports respectifs.

Un accord sera signé, dans ce sens, ce lundi au Port Center du Port de Tanger Ville (Place Bab El Marsa – Tanger), en présence du président de la société de gestion du Port de Tanger Ville, Mohamed Ouanaya, du Président de l’autorité portuaire du Port de Malaga, Carlos Rubio Basabe et du Président de l’Autorité portuaire du Port de Ténérife, Carlos Enrique Gonzalez Perez, souligne le communiqué.

La richesse du patrimoine historique, culturel et touristique de la région de Tanger et du sud de l’Espagne et l’impact socioéconomique positif que la croisière pourrait apporter à ces régions ont été un levier pour ce partenariat commercial, a conclu la SGTPV.