Orange a procédé, mardi, au lancement officiel de sa super application (super app) Max IT, qui a déjà dépassé le million de téléchargements. Mais au-delà de l’événement, cette technologie représente un immense potentiel pour doper l’activité des TPE, des commerces et des artisans.

Offrir aux particuliers et aux entreprises l’opportunité d’acheter et de vendre à des millions de personnes dans le monde, c’est ce qu’offre la dernière application d’Orange Maroc, présentée hier mardi 17 décembre à Bouskoura. «Nous sommes le 12ᵉ parmi les pays où Orange est actif à mettre cette application à la disposition des clients», a déclaré Noël Château, directeur commercial d’Orange Maroc, lors de la présentation de Max IT, la “super application“ de l’entreprise, déployée il y a quelques jours.

«Il y a déjà plus de 16 millions d’utilisateurs de Max IT parmi lesquels 1 million est déjà au Maroc», selon Noël Château, qui a expliqué que cette application se présente comme une marketplace où l’on peut trouver diverses offres digitales: musique, gaming, streaming, etc. Le but de cette application, téléchargeable par tout utilisateur de smartphone, qu’il soit client Orange ou non, est d’offrir une expérience simple et digitale.

Faciliter l’expérience utilisateur

Abondant dans le même sens, Najib Amarcha, directeur marketing d’Orange, a insisté sur les bénéfices attachés à l’application, «qui va transformer la vie des utilisateurs de smartphone». Il a profité de l’occasion pour faire une démonstration de Max IT, dévoilant l’interface de l’application. Celle-ci se compose ainsi d’un tableau de bord et d’un panneau permettant d’accéder à tous les services proposés par Orange, en plus de proposer des informations pratiques comme les pharmacies de garde, l’agenda culturel, etc. Autre atout: une marketplace qui donne accès à une kyrielle de services.

Plusieurs partenaires déjà présents sur la plateforme ont fait des témoignages: «Max IT est visionnaire. C’est une formidable opportunité pour maximiser notre potentiel», dira l’un, tandis qu’un autre affirmera que «l’enjeu est de transformer l’expérience digitale en une opportunité, et c’est ce que nous expérimentons».

Une marketplace qui rapproche

À l’analyse, cette innovation offre un potentiel de développement inouï. Dans son principe, elle évite de basculer entre plusieurs applications dans son smartphone en regroupant une multitude d’autres applications, fonctionnalités et services: gestion de la ligne, paiement de factures, achat de forfaits, gaming, musique, streaming… Et d’après les spécialistes, à l’avenir, l’on pourra vendre ou acheter via cette application des articles de la vie réelle comme des chaussures, des vêtements ou même de la nourriture.

Autre point qui fait le charme de la nouvelle application d’Orange: elle cible autant les particuliers que les entreprises, les très petites notamment. Orange ne cache pas ses intentions de cibler ce corps qui représente 90% des entreprises et 75% des emplois dans le Royaume. Une proportion loin d’être négligeable pour l’opérateur, qui se projette sur 25 millions d’utilisateurs de la “super app“ d’ici fin 2025.

Booster l’économie locale

Parlant des opportunités concrètes que cette nouveauté offre aux TPME, Noël Château a fait savoir qu’«aujourd’hui, dans la marketplace, on distribue des contenus digitaux, mais demain, on va être capable d’avoir des marchands qui vont proposer des produits et des services sur l’application». Une aubaine pour les petites entreprises, dont le développement passe par une meilleure exposition aux clients.

Alors que des catégories de commerces, comme les cuisiniers, artisans et autres petits entrepreneurs, rencontrent d’énormes difficultés à trouver une audience, des technologies comme Max IT représentent un levier qui va accélérer l’activité de ces acteurs. En clair, cette plateforme dispose d’un réel potentiel pour booster l’économie marocaine, celle des TPME en premier.

Un potentiel confirmé par le chef cuisinier Simo. Présent à l’événement, ce dernier a partagé des projets de live streaming sur l’application. Pour lui, il ne fait aucun doute que les nouvelles technologies sont devenues quasi incontournables aujourd’hui, et les super apps encore plus. «Si on facilite l’accessibilité à nos services, les gens vont avoir l’information, vont mieux consommer. Et l’application peut être un facilitateur dans ce sens, permettant aux personnes de découvrir nos plats, voir le chef expliquer des recettes et des plats».

Pour Simo et bien d’autres, l’application se révèle un véritable levier de transformation numérique, offrant des outils puissants pour booster leur activité, valoriser les produits du terroir, et tisser des liens plus étroits et interactifs avec leur public. Elle incarne une opportunité unique pour redéfinir leur présence dans un monde de plus en plus connecté.