“L’Interview Express“. Youssef Ballouch de Mocomel

Invité de L’Interview Express, Youssef Ballouch, Directeur et gérant de Mocomel, une PME lancée en 2017 et qui opère dans le domaine de l’électricité. Dans cet épisode, il nous explique comment son expertise et le dynamisme de l’entreprise lui a permis de prendre ses marques dans un environnement concurrentiel.

Avec une solide expérience sur le marché de l’électricité, Mocomel est une entreprise spécialisée dans les études et travaux électriques de haute et basse tension, le câblage d’armoires de distribution basse tension, ainsi que l’assistance technique sur site.

Sous la direction de Youssef Ballouch, son Directeur Gérant, l’entreprise accompagne ses clients dans la réalisation de projets globaux d’étude et d’installation électrique. Elle garantit, à cet effet, des prestations conformes aux normes et réglementations en vigueur au Maroc.

Comme domaine d’expertise, «nous intervenons dans les postes de livraison et de transformation, fournissons la partie technique pour les travaux de lignes électriques et d’éclairage public, effectuons l’électrification des lotissements, ainsi que les études et ingénierie électrique, et faisons également du consulting et de la formation», énumère son Directeur.

L’offre de cette PME s’étend des études techniques aux services à la demande, en passant par la gestion complète de projets : analyse des cahiers des charges, dimensionnement des installations, recherche de matériel homologué, réalisation de schémas électriques, et suivi rigoureux jusqu’à la mise en service.

En sept années d’existence, Mocomel a accompli des réalisations dont Youssef Ballouch et ses collaborateurs peuvent en être fiers. Que ce soit à «Lâayoune, Casablanca, Tanger, Chefchaouen, Oujda, Assilah, Nador, El Jadida, et dans bien d’autres villes du Maroc, nous avons déjà mené des travaux», explique le Gérant.

Entre autres réalisations majeures, l’usine Barites du Maroc à Jorf Lasfar, le théâtre de Martil, et plusieurs hôpitaux régionaux et lotissements résidentiels à travers le pays.