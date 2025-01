Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration a récemment lancé la phase pilote du projet d’inclusion numérique des très petites, petites et moyennes entreprises, nommé DigiTPME. Environ 300 entreprises sont ciblées par cette initiative, qui se déroulera dans trois régions du Royaume.

Ce projet, fruit d’un partenariat entre le ministère et l’Agence de coopération allemande (GIZ), a pour objectif de surmonter les contraintes freinant l’adoption du numérique par les TPME marocaines. L’ambition des organisateurs est de faire percevoir la digitalisation non pas comme un coût, mais comme un investissement rentable pour ces entreprises.

L’aspect opérationnel du projet sera assuré par l’Agence pour le développement du digital (ADD) et vise trois résultats majeurs. Premièrement, il s’agit d’améliorer la cohérence de la contribution du secteur public à l’inclusion numérique des TPME. Ensuite, le projet vise à rendre disponibles des offres d’accompagnement pertinentes et adaptées aux besoins spécifiques de ces entreprises. Le dernier objectif est de permettre aux micro et petites entreprises non seulement d’accéder aux services de numérisation, mais aussi d’être disposées et aptes à les utiliser.

Le projet prévoit également le développement de solutions logicielles adaptées aux TPE. À cet effet, les soumissionnaires sont invités à proposer des solutions robustes et innovantes, incluant une méthodologie d’accompagnement et de déploiement efficaces.

Le ministère, la GIZ et l’ADD comptent sélectionner, à l’issue de cet appel d’offres, dix entreprises technologiques répondant à des critères bien définis pour mener à bien la phase pilote du projet DigiTPME. Quelque 300 TPME seront observées tout au long de cette phase pilote, qui se déroulera dans les régions de Fès-Meknès, de l’Oriental et de Marrakech-Safi.

Les entreprises technologiques intéressées peuvent consulter le détail de l’avis d’appel d’offres et renseigner le formulaire d’inscription.