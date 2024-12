Dix startups marocaines ont été sélectionnées pour bénéficier de l’édition 2024 du programme Star Venture de la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD), a-t-on appris de l’organisateur.

La Banque européenne de reconstruction et de développement a publié la semaine dernière la liste des sélectionnés marocains de son programme Star Venture 2024. Sur 18 candidatures enregistrées, 10 startups de la fintech, de l’edtech et de l’agritech ont été retenues, à savoir Alya, DeepLeaf, Hsabati, Jodoor, JoroCash, Jobzyn, Koding Schools, NowEdge, Ederest (ex-UP2Career) et Tookeez.

Ces entreprises rejoindront la cohorte 2024 de ce programme qui identifie des start-ups à fort potentiel et mobilise une expertise mondiale pour les aider à se développer rapidement. Pour se faire, Star Venture s’appuie sur un réseau dédié de mentors et de conseillers, qui apportent un accompagnement sur mesure aux bénéficiaires et les initient des best practices.

Le programme s’étale sur 18 mois, au cours desquels les startups sélectionnées bénéficieront de diagnostics approfondis, d’ateliers spécialisés, de conseils adaptés à leurs besoins, de sessions de mentorat (en ligne et en présentiel), d’un accès privilégié à des réseaux internationaux d’affaires, ainsi que des orientations stratégiques sur les mécanismes de financement et l’ouverture aux marchés.

Star Venture offre également aux startups un accès exclusif à des réseaux d’investisseurs et de partenaires internationaux, ainsi qu’à des événements stratégiques comme les «Demo Days» avec des capital-risqueurs mondiaux.

Financé par la République de Corée, le programme Star Venture impose des critères d’éligibilité assez stricts. Entre autres, il faut «être une PME de droit marocain, avec moins de 10 ans d’existence et un chiffre d’affaires annuel en dessous de 1 millions d’euros», apprend-on dans la note explicative de la BERD. De plus, les PME doivent proposer une technologie innovante ou un modèle d’affaires capable de les positionner de manière compétitive sur le marché.

À ce jour, ce sont plus de 350 entreprises en phase de démarrage qui ont bénéficié de cette initiative opérationnelle dans la région Méditerranée méridionale et orientale, en attendant qu’elle soit étendue à d’autres régions couvertes par la BERD dans les prochaines années.