Meier Energy, PME marocaine, vient de mettre le Système EA 400, une innovation qui promet de transformer l’efficacité énergétique des entreprises.

Le Système EA 400 se présente sous la forme d’une solution portable d’audit énergétique. Selon Fouad El Kohen, directeur général (DG) de Meier Energy, PME marocaine spécialisée dans l’efficacité énergétique, ce système qui «n’a pas d’équivalent sur le marché pour le moment» est constitué de 3 principales composantes. La première est un ensemble d’analyseurs de réseau portables, la seconde est un “data logger“, et la dernière est le logiciel M Visu. Imbriqués, ces trois éléments font de cette innovation un levier qui permet de réaliser un gain de temps immense en matière d’audit énergétique, notamment dans la partie analyse.

Dans le détail, les analyseurs de réseau portables ont pour fonction de mesurer les principaux paramètres électriques des usines et bâtiments. Ils incluent un data logger qui regroupe toutes les mesures, et un logiciel pour analyser les données et générer automatiquement des rapports d’audit. Chaque système peut comporter jusqu’à 32 appareils de mesure portables, faciles à installer grâce à une sangle magnétique.

Ces appareils mesurent environ 200 à 400 paramètres électriques, incluant les harmoniques jusqu’au rang 50, les courants, les tensions, les puissances active, réactive et apparente, l’énergie, le facteur de puissance, et les déséquilibres. Les analyseurs de réseau portables ont une capacité de stockage de 32 gigaoctets et sont entièrement étanches (IP 65). Ils communiquent avec le data logger via radiofréquence, sans nécessiter de réglages particuliers. Ce data logger collecte toutes les données en temps réel et peut stocker plusieurs mois de données.

Une longueur d’avance

Quant au logiciel M Visu, fourni gratuitement avec le système, il intervient dans l’analyse des données, facilite leur exportation sous forme d’image ou de tableau, et génère des rapports automatiques. Ces rapports incluent des analyses des principales grandeurs électriques, des déséquilibres de tension, des courbes de charge, des répartitions de consommation d’énergie, et des coûts par tranche tarifaire. Le logiciel permet également de configurer divers paramètres tels que la puissance souscrite, les facteurs d’émission de CO2, et les tranches horaires.

Grâce à ce système, Meier Energy offre une solution qui permet de gagner énormément de temps en matière d’audit énergétique, notamment dans la partie analyse. Il permet de mesurer simultanément tous les départs, d’identifier leur contribution à la dégradation du facteur de puissance, et de calculer les émissions de gaz à effet de serre.

Cette innovation de Fouad El Kohen et ses équipes signe les avancées du Maroc dans le domaine des énergies renouvelables, et confirme l’expertise des entreprises marocaines.

Alors que la dernière COP a donné plus particulièrement donné forme au marché du crédit carbone, il va sans dire que la demande pour l’audit énergétique est en passe de s’accentuer. Avec cette innovation, l’entreprise marocaine prend assurément une longueur d’avance.