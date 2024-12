A la veille de la présentation du programme Morocco Export Now qui se tiendra demain mercredi 25 décembre à la Chambre de commerce et d’industrie de Béni Mellal, Nawfal Hammoumi, directeur du pôle Impulsion économique et offre territoriale du Centre régional d’investissement (CRI) de Béni Mellal-Khénifra (BMK), souligne la quintessence de ce programme pour dynamiser le tissu entrepreneurial local.

H24Info: Quels sont les objectifs et la consistance du programme Export Morocco Now?

Nawfal Hammoumi: Cette initiative, fruit d’un partenariat stratégique entre l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et le CRI BMK, est une déclinaison régionale ambitieuse visant à booster les exportations dans la région de Béni Mellal-Khénifra. Ce programme adapte les outils nationaux aux spécificités locales, répondant aux besoins précis des entreprises du territoire. L’objectif principal est de transformer durablement l’approche des entreprises locales vis-à-vis des marchés internationaux, avec une attention particulière aux primo-exportateurs.

En se concentrant sur la diversification des marchés, le programme incite les entreprises à explorer de nouvelles opportunités au-delà des partenaires traditionnels. L’Afrique et les pays émergents occupent une place centrale dans cette stratégie, offrant des perspectives de croissance attractives. Pour y parvenir, Export Morocco Now propose un accompagnement sur mesure, incluant des formations avancées, des stratégies marketing adaptées et une prise en charge partielle des coûts de formation, particulièrement pour les primo-exportateurs.

La synergie entre l’expertise nationale de l’AMDIE et la connaissance du terrain par le CRI BMK garantit un soutien pertinent et efficace, aligné sur les réalités locales. Ce programme ne se limite pas à une aide financière ponctuelle mais constitue un cadre global pour renforcer la compétitivité et la résilience des entreprises face aux mutations économiques.

À qui s’adresse ce programme, et quels impacts anticipez-vous pour le tissu entrepreneurial local?

Le programme Export Morocco Now cible principalement les PME et les coopératives bien implantées dans des secteurs exportateurs stratégiques tels que l’agroalimentaire, l’artisanat et les services. Ces entreprises sont classées en deux catégories: les primo-exportateurs, qui découvrent l’exportation, et les exportateurs confirmés, souhaitant diversifier leurs marchés ou renforcer leur position à l’international.

Avec un objectif d’accompagnement de 20 à 30 entreprises par an, les impacts espérés incluent une création d’emplois durable, une augmentation des chiffres d’affaires des participants et une amélioration de leur compétitivité grâce à leur exposition à la concurrence internationale. Par ailleurs, le programme vise à développer un écosystème entrepreneurial dynamique en favorisant les synergies entre entreprises, institutions et acteurs du commerce international.

Prenons l’exemple d’une coopérative agricole produisant de l’huile d’olive: grâce à Export Morocco Now, elle pourrait accéder à des études de marché ciblées, participer à des salons internationaux et bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour adapter son packaging et son positionnement marketing. De telles initiatives renforcent l’attractivité de Béni Mellal-Khénifra, non seulement pour les investisseurs locaux mais aussi internationaux.

Outre ce programme, comment le CRI BMK stimule-t-il les investissements et soutient-il les TPME?

Le CRI BMK adopte une stratégie globale pour stimuler l’investissement dans la région. Cela passe par l’amélioration continue du climat des affaires, incluant la simplification des procédures administratives et un accompagnement personnalisé pour les investisseurs. L’objectif est de réduire les délais et les coûts liés aux démarches administratives, rendant la région plus attractive.

Une collaboration étroite est également maintenue avec des acteurs clés tels que les collectivités locales, les chambres professionnelles et les universités pour développer des infrastructures modernes et promouvoir les atouts régionaux. Ces efforts contribuent à créer un environnement des affaires compétitif, propice à l’épanouissement des entreprises.

Pour soutenir les TPME, le CRI BMK a lancé le programme Izdihar, un dispositif complet qui accompagne les entrepreneurs tout au long du cycle de vie de leur entreprise. Ce programme offre des services tels que des conseils personnalisés, des formations ciblées et un mentorat par des experts. Il mobilise également des ressources pour faciliter l’accès au financement via des partenariats avec des institutions financières et des fonds régionaux.

Des incitations spécifiques, comme des subventions territoriales pour des secteurs prioritaires tels que l’agroalimentaire, les énergies renouvelables ou le tourisme durable, sont également proposées. Ces mesures encouragent l’investissement et soutiennent la création d’emplois locaux.

Enfin, le CRI BMK met un accent particulier sur l’innovation en facilitant l’accès à des dispositifs de soutien technique et financier pour la recherche et développement. Ces initiatives s’alignent sur la Nouvelle Charte d’Investissement, qui vise à renforcer la compétitivité et l’attractivité économique du Maroc.

Il faudrait retenir, pour clore, que le programme Export Morocco Now et les initiatives complémentaires du CRI BMK témoignent d’une volonté claire de transformer Béni Mellal-Khénifra en un pôle économique dynamique et résilient. Par l’accompagnement ciblé des entreprises et la création d’un environnement favorable, ces actions offrent des perspectives prometteuses pour l’essor économique régional et national.