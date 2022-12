La valeur des exportations du secteur de phosphates et dérivés a atteint 100 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre dernier en hausse de 63%, au lieu de 47,8% un an plus tôt, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Économie et des Finances.

« Ces exportations ont ainsi dépassé, pour la première fois, la barre des 100 MMDH », indique la DEPF dans sa note de conjoncture du mois de novembre 2022, soulignant que cette performance fait suite au raffermissement des expéditions des dérivés de phosphates de 63,9% (après +52,8%) et de phosphate roche de 56,1%, (après +18%), particulièrement sous un effet prix.

Pour sa part, l’indice de production du secteur extractif a poursuivi son repli au troisième trimestre 2022, enregistrant une baisse de 19% après -15,6% au T2-2022 et -10,1% au T1-2022. L’évolution du troisième trimestre s’explique par le retrait de l’indice de production des produits divers des industries extractives de 19,7%, atténué par une hausse de celui des minerais métalliques de 1,9%.

Lire aussi. Le roi préside une cérémonie de présentation du programme d’investissement vert de l’OCP

Au terme des neuf premiers mois de 2022, l’indice de production du secteur extractif a reculé en moyenne de 14,9%, au lieu d’une hausse de 3,6% un an auparavant. Parallèlement, la production de phosphate roche s’est réduite de 16,1% à fin septembre 2022, après une augmentation de 3,3% l’année dernière.

La baisse enregistrée de la production de phosphates et dérivés, serait liée, en partie, à la baisse du volume de la demande internationale de ces produits, dans un contexte d’offre impacté par le conflit russo-ukrainien et la baisse des exportations chinoises. Cette situation aurait généré une forte hausse des prix de ces produits.

Lire aussi. Le groupe OCP réalise un résultat d’exploitation de 36,32 milliards DH

Ce renchérissement généralisé des prix des produits de phosphates et dérivés demeure important par rapport aux prix observés l’année précédente et ce, malgré un ralentissement de la hausse des prix des dérivés de phosphates, au troisième trimestre 2022, sous l’effet d’une baisse significative du prix du soufre.

L’augmentation importante de prix a largement compensé le retrait de la demande, en volume permettant au chiffre d’affaires du groupe OCP d’atteindre 89,5 milliards de dirhams au terme des neufs premiers mois de 2022, en hausse de 55%. Cette hausse est due à l’accroissement du chiffre d’affaires de la roche de 74% et de celui des engrais de 68%.