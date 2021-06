Pfizer Maroc, filiale du groupe pharmaceutique mondial a reçu recemment la certification « Best Place to Work », qui récompense chaque année les entreprises les plus performantes en matière de conditions de travail. Cette certification repose sur des évaluations adressées aux collaborateurs et à l’équipe dirigeante de l’entreprise.

«Chez Pfizer, un environnement de travail positif est une partie intégrante de la culture d’entreprise. Le programme « Best Places to Work » nous a permis de conforter notre positionnement aux yeux de nos collègues et mettre l’accent sur les valeurs qui compte le plus pour eux. Nos collègues contribuent fortement dans le développement d’un environnement de travail positif et collaboratif, qui encourage les valeurs de la diversité et de l’inclusion. Nous sommes fiers et honorés de célébrer Pfizer comme l’un des meilleurs employeurs au Maroc qui se démarque aux yeux de ses employés! » a indiqué Abdelali Besri, Directeur Général de Pfizer Maroc.

«Le programme « Best Places to Work » est un excellent moyen de voir comment nos collègues perçoivent réellement l’entreprise. Pfizer Maroc est fier d’avoir été classé l’un des meilleurs employeurs Maroc, et aussi d’avoir été classé 1e meilleur employeur dans le secteur de l’industrie pharmaceutique. Être à l’écoute de nos collaborateurs est important pour nous. Nous faisons en sorte d’apporter le support nécessaire à nos collaborateurs autour de nombreuses initiatives afin de s’assurer que nos collaborateurs travaillent dans un environnement agréable, et conforme à nos valeurs Pfizer» a affirmé Nadia Talibi, HR Manager pour l’entreprise.

« Malgré les défis auxquels les entreprises ont été confrontées l’année dernière, Pfizer Maroc a continué d’investir et de soutenir les initiatives favorisant l’engagement de ses collaborateurs » déclare Hamza Idrissi, Responsable de la certification pour le Maroc.