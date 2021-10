Les prix du pétrole ont atteint lundi leur plus haut niveau depuis 7 ans, à la suite de la reprise du marché après la pandémie du coronavirus conjuguée à une forte amélioration de la demande de brut dans le monde. Ainsi, le pétrole de la mer du Nord « Brent » a dépassé les 86 dollars, avant de rechuter sous la barre des 85,50 dollars, pour franchir à nouveau mardi ce niveau de prix, jamais vu depuis octobre 2014. Du côté du pétrole américain, le WTI, le baril a dépassé brièvement les 85 dollars le 25 octobre 2021, avant de rechuter sous les 84 dollars le lendemain.

Les cours du pétrole ont ainsi signé leur neuvième semaine de hausse d’affilée, au lendemain d’une séance de prise de bénéfices et dans un environnement de forte demande et d’offre, contrainte toujours favorable aux prix. Cette hausse inédite des cours de l’or noir peut être attribuée en partie aux récentes annonces de levée des restrictions de voyages aux Etats-Unis, puisque Washington a annoncé la semaine dernière que l’administration Biden levait les restrictions aux frontières pour les étrangers vaccinés contre la Covid-19 à partir du 8 novembre, et ce après plus de 18 mois d’interdiction, ce qui devrait doper le nombre de vols et le besoin de carburant.

En outre, l’offre insuffisante peine à satisfaire une demande qui accélère assez vite, ce qui contribue également à la hausse des prix du pétrole, au moment où l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) continue de maintenir la production à des niveaux relativement bas, ce qui tire encore les prix vers le haut selon la loi de l’offre et de la demande. Dans ce sens, le ministre saoudien de l’Énergie, Abdelaziz ben Salmane, avait déclaré que l’OPEP n’était pas prête à dévier du calendrier de relèvement progressif de sa production, prévoyant de relever chaque mois leur production de 400.000 barils par jour, pour finir par retrouver le niveau d’avant la pandémie d’ici septembre prochain.

Par ailleurs, il faudrait rappeler que le niveau des stocks du centre de stockage américain de Cushing, en Oklahoma reste faible, vu que les stocks s’approchent du niveau critique de 20 millions de barils. Sur les 9 premiers mois de 2021, les cours du pétrole (Brent) se sont établis à 67 dollars le baril en moyenne, en accroissement de 62% en rythme annuel. Ils ont atteint 75 dollars en moyenne en septembre, leur plus haut niveau depuis octobre 2018. Une évolution qui reflète une gestion prudente de l’offre de l’OPEP+ et une forte reprise de la demande mondiale, en lien notamment avec la réouverture de l’économie et les progrès enregistrés en matière de vaccination à travers le monde.