Pêche: les débarquements au port de Dakhla en hausse

Selon un communiqué de l’Office national de la pêche, le vent est favorable au secteur de la pêche du côté de Dakhla. L’institution table sur une notable hausse des débarquements à fin novembre 2024.

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale au port de Dakhla ont connu une hausse de 5% sur les onze premiers mois de 2024, atteignant 146.472 tonnes contre 139.972 tonnes un an plus tôt, selon l’Office National des Pêches (ONP).

La valeur marchande de ces produits a également augmenté de 18%, s’élevant à plus de 1,03 milliards de dirhams (MMDH) à la fin novembre, contre 876,26 millions de dirhams (MDH) pour la même période en 2023, précise l’ONP dans son dernier rapport sur la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Pour les poissons pélagiques, les débarquements au port de Dakhla ont grimpé de 11%, atteignant 110.018 tonnes (661,0 MDH) en 2024, contre 99.336 tonnes (483,87 MDH) en 2023.

Les captures de poissons blancs ont diminué de 10%, totalisant 36.194 tonnes (330,85 MDH), comparé à 40.256 tonnes (336,92 MDH) l’année précédente.

Les débarquements de céphalopodes ont chuté de 56%, n’atteignant que 9 tonnes (717.000 dirhams) en 2024, contre 20 tonnes (2,19 MDH) en 2023.

Pour les crustacés, les prises ont baissé de 30% à la fin novembre, se chiffrant à 250 tonnes (plus de 37,7 MDH) contre 355 tonnes (plus de 53,2 MDH) pour la même période en 2023.

À l’échelle nationale, les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale ont atteint 1.233.568 tonnes à fin novembre 2024, enregistrant une baisse de 1% par rapport à l’année précédente. Cependant, en valeur, ces débarquements ont augmenté de 6%, atteignant près de 10 milliards de dirhams (MMDH).

Ces chiffres montrent une dynamique de croissance pour le port de Dakhla, malgré certaines baisses spécifiques dans les captures de poissons blancs, céphalopodes et crustacés. La hausse notable des poissons pélagiques et de la valeur marchande globale indique une performance positive pour le secteur de la pêche à Dakhla et à l’échelle nationale.