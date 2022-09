Les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont augmenté de 26% à 893.585 tonnes à fin août 2022, selon l’Office national des pêches (ONP).

La valeur de ces débarquements a dépassé 6,55 milliards de dirhams (MMDH), en progression de 8% comparativement à fin août 2021, précise l’ONP dans son récent rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Lire aussi. Pêche: la vente des produits de la mer en hausse de 14% au 1er trimestre 2022

Par espèce, les débarquements des crustacés et des poissons pélagiques ont affiché des hausses respectives de 30% à 4.935 tonnes et 33% à 785.533 tonnes. En revanche, les débarquements des coquillages, des algues, des céphalopodes et du poisson blanc ont chuté de 57%, 49%, 8% et 3%, relève le rapport.

Par ports, un total de 13.377 tonnes de produits de la pêche côtière et artisanale a été débarqué dans les entrées portuaires méditerranéennes à fin août 2022, en diminution de 8%.

En termes de valeur, ces ports ont enregistré un repli de 7% à 478,26 millions de dirhams (MDH). Pour leur part, les débarquements au niveau des ports situés sur l’Atlantique ont augmenté, en poids, de 27% à 880.208 tonnes et en valeur de +10% à plus de 6,076 MMDH.