Pearl Lounge débarque à l’aéroport international Rabat-Salé

L’aéroport international Rabat-Salé dispose désormais d’un salon Pearl Lounge. Situé sur une superficie de 350 m2 dans la zone d’embarquement de l’aéroport, il n’est pas le premier de l'entreprise NAS qui a démarré son activité au Maroc en 2016.

Un salon au complet, comportant un espace de jeux, un coin de travail équipé d ́un accès WI-FI gratuit, et d’une large sélection de presse nationale et internationale ainsi qu’une TV satellitaire pour ne rien rater de l’actualité. Côté confort, des douches, un espace fumeur ainsi qu’une carte de restauration offrant un large choix sont au rendez-vous.

Pour rappel, NAS gère exclusivement la rénovation et l’exploitation de 16 salons dans 9 aéroports au Maroc, à la suite d’une concession de dix ans accordée par l’autorité aéroportuaire marocaine (ONDA). Alors que les salons de Marrakech, Casablanca et Rabat ont été entièrement réaménagés, d’autres à Agadir, Tanger, Oujda, Fès et Dahkla seront rénovés très prochainement; tandis que celui à l’aéroport de Laâyoune devrait être opérationnel fin 2018.