Le passeport marocain a progressé de deux places au dernier classement Henley Passport Index, qui classe les passeports de 199 pays en fonction des destinations auxquelles ils donnent accès sans visa.

Le cabinet Henley & Partners vient de publier l’édition 2025 de son célèbre indice Henley Passport Index, qui classe les 199 passeports en fonction du nombre de destinations auxquelles ils permettent d’accéder sans visa préalable.

Et selon ce classement basé sur des données officielles exclusives de l’Association internationale du transport aérien (IATA), le Maroc détient le 69e passeport le plus puissant au monde en ce début d’année, donnant accès à 73 pays sans visa. Le passeport du Royaume progresse ainsi de deux rangs au classement mondial, après avoir occupé la 71e place en 2024 et la 80e l’année d’avant.

Le Royaume a par ailleurs le passeport le plus puissant d’Afrique du Nord, devant la Tunisie (73e avec 69 destinations sans visa), la Mauritanie (84e, 58 destinations), l’Algérie (86e, 56 destinations), l’Egypte (90e, 52 destinations) et la Libye (100e, 40 destinations).

Lire aussi. Visas: le Maroc parmi les pays les moins accessibles aux Africains (rapport)

Au niveau mondial, Singapour retrouve sa couronne de passeport le plus puissant du monde avec un accès sans visa à 195 des 227 destinations mondiales, suivi par le Japon, 2e avec un score de 193.

La France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne se retrouvent en 3e position, aux côtés de la Finlande et la Corée du Sud. Avec 191 pays accessibles sans visa, l’Autriche, le Danemark, l’Irlande, le Luxembourg , les Pays-Bas, la Norvège et la Suède sont logés à la 4e place. Le top est clos par la Belgique, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, la Suisse et le Royaume-Uni.

Le reste du top 10 de Henley Passport Index 2025 est composé de l’Australie (6e place avec 189 destinations), du Canada (7e place avec 188 destinations), des États-Unis (9e place avec 186 destinations) et des Émirats arabes unis, à la 10e place avec un accès sans visa à 185 destinations dans le monde entier.