Les professionnels du tourisme ont du mal à envisager l’avenir du secteur plongé depuis le début dans la pandémie dans une crise sans précédent. Ils demandent au gouvernement des mesures d’accompagnement « concrètes et immédiates », à la hauteur de l’aggravation de la situation.

La Confédération nationale du tourisme (CNT) craint de nouvelles complications pour le secteur. « L’industrie touristique marocaine continue de subir les conséquences désastreuses de la crise sanitaire du Covid-19, et ce depuis mars 2020, soit 20 mois », déplore la confédération dans un communiqué diffusé le 26 octobre.

L’annonce de suspension des vols en provenance et à destination de « quatre marchés majeurs de la destination Maroc », à savoir l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Russie, « réduit les espoirs de reprise à néant ». Ces derniers, considérés comme des « bassins émetteurs pour la saison d’hiver » se ferment « à un moment où nous espérions des décisions légitimement attendues de réouverture et d’accélération de la reprise », regrette la CNT.

Lire aussi: Tourisme: Israël annule un avertissement visant le Maroc depuis plus d’une décennie

Selon la confédération, ces décisions ont engendré des « annulations en cascade », même au niveau des marchés dits « traditionnels », qui craignent une extension de ces mesures à leurs pays respectifs.

À cela s’ajoute l’annulation de la réunion de l’assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme, qui était prévue à Marrakech, du 30 novembre au 3 décembre 2021. « Malheureusement, le Maroc a renoncé à accueillir cet évènement, ce qui aura inéluctablement pour conséquence de creuser davantage notre éloignement des marchés », regrette encore la CNT.

Des mesures réclamées

Le caractère obligatoire du pass vaccinal, en vigueur au Maroc depuis le 21 octobre, « provoque une incompréhension profonde chez les opérateurs du secteur, qui voient en cela un signal peu rassurant sur le calendrier de reprise des activités liées à l’industrie touristique, et ce, malgré une amélioration incontestable de la situation sanitaire dans notre pays ».

« En l’absence de mesures d’accompagnement concrètes et immédiates, à la hauteur de l’aggravation de la situation (…), nous craignons une difficulté grandissante à envisager l’avenir de notre industrie, et in fine, une implosion de son tissu économique », soutient la CNT.

Lire aussi: Annulation de l’AG de l’OMT: «On a porté le coup de grâce au secteur touristique marocain»

Si un contrat-programme 2020-2022 avait été élaboré par le gouvernement pour soutenir les entreprises du secteur et préserver les emplois, ses mesures n’ont pas encore été toutes déployées. Aujourd’hui, la situation « devient de plus en plus intenable pour les entreprises touristiques, tous métiers confondus, qui ont déjà asséché leur trésorerie », assure la confédération.

Cette dernière rappelle, en outre, que le versement de l’indemnité forfaitaire de 2000 dhs au profit des salariés du secteur a cessé depuis le 30 juin 2021, alors que les ordres de recettes fiscales continuent d’être émis, exposant ainsi de nombreuses entreprises à des risques de contentieux.