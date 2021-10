Malgré la hausse continue des cours à l’international des matières premières, y compris et surtout ceux des céréales, le gouvernement a décidé de supprimer les droits de douanes sur l’importation du blé afin de préserver le panier des ménages.

La crise du Covid a fait flamber les cours des matières premières agricoles à des niveaux jamais vu depuis plusieurs années sous l’effet notamment des achats massifs de la Chine. Au Maroc, l’onde de choc a commencé à se faire sentir au cours du premier semestre 2021 lorsqu’il y a eu une augmentation des prix différentes huiles végétales.

Le blé est également concerné par ce phénomène qui ne semble pas s’estomper de sitôt encore au niveau international.

La FAO, l’Organisation onusienne en charge des questions agricoles et alimentaires, publie chaque mois un indice du prix des denrées agricoles assurant l’alimentation de base. Depuis un an, cet indice ne cesse de grimper. En septembre 2021, la hausse atteint 33 % sur douze mois.

D’où d’ailleurs l’intérêt de cette question qui concerne un produit de première nécessité. Va-t-on subir les aléas du marché mondial ? Le pain coûtera-t-il plus cher ? Le gouvernent rassure. Ceci n’arrivera pas. C’est en tout cas qu’à affirmé mercredi l’actuel ministre de l’agriculture Mohamed Sadiki, à la Chambre des Conseillers.

En effet, le projet de Loi des Finances prévoit série de mesures incitatives dont la suspension des droits de douane appliqués à l’importation du blé, à partir du 1er novembre prochain.

Cette mesure devra permettre d’assurer l’approvisionnement du marché national et la mise en place d’un mécanisme de compensation à l’importation du blé tendre ; le cas échéant, sur la base d’un prix minimum de référence, en vue de préserver la stabilité des prix de la farine.

Les deux décrets relatifs à la suspension de la perception des droits d’importation imposés sur le blé dur et tendre, et ses dérivés, seront examinés ce jeudi 28 octobre en Conseil de gouvernement.

Bonne campagne agricole

Les bons résultats enregistrés dans les différentes filières de production et la récolte exceptionnelle de céréales réalisée l’année dernière ont permis la poursuite de l’approvisionnement du marché national dans de bonnes conditions, comme la préservation de la tendance positive des exportations agricoles vers les différents marchés internationaux.

La campagne agricole céréalière 2020-2021 a enregistré un très bon niveau de production estimé à 98 millions de quintaux (MQx), dont 48,2 MQx de Blé tendre, 23,4 MQx de Blé dur et 26 MQx d’orge.

En plus des conditions climatiques favorables, ces résultats ont été enregistrés grâce à la combinaison des efforts des agriculteurs et l’impact positif de la stratégie agricole, déployés lors de la dernière décennie dans le cadre du Plan Maroc Vert, en termes notamment de sélection variétale, de disponibilité des semences sélectionnées, de mécanisation agricole, d’itinéraire technique, d’assurance agricole et de conseil agricole.