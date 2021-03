Le ministère des Finances vient d’adopter, à travers le Conseil national de la comptabilité (CNC), un nouvel avis prolongeant les dérogations comptables pour les entreprises souffrant de l’impact économique de la pandémie de la covid-19.

En effet, plusieurs secteurs ont été touchés par cette pandémie eu égard à ses effets directs sur le poids des charges fixes des entreprises opérant dans ces secteurs par rapport à leur chiffre d’affaires et ce, en raison de la baisse ou de l’arrêt de leurs activités.

La situation est telle qu’elle affecte et continue à impacter négativement les fonds propres de ces entreprises tels qu’ils ressortent au niveau de leurs états de synthèse. Ces derniers risquent de ne pas refléter l’image fidèle de la situation financière et patrimoniale et des résultats de ces entreprises en cas de non mise en place d’un cadre comptable approprié permettant d’adapter les modalités de traitement comptable de certaines opérations au contexte actuel qui revêt un caractère exceptionnel et inédit.

Dans ce cadre et vu que la pandémie qui a impacté l’exercice 2020 s’est prolongée à 2021, le Comité de Veille Economique (CVE) a saisi le CNC, en date du 4 février 2021, afin d’étendre l’application des dispositions de l’avis n° 13 du CNC explicitant les incidences comptables de la pandémie de la Covid-19, à l’exercice 2021 et à tous les exercices ultérieurs qui seraient éventuellement affectés par l’état d’urgence sanitaire décrété par le Gouvernement.