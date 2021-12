Après avoir occupé le poste de Directeur Général dans plusieurs grandes entreprises nationales, Mohamed Lazaar a été nommé Directeur Général du pôle Industrie & Distribution au sein du groupe Palmeraie Holding.

Ingénieur de formation, Mohamed Lazaar est fort d’une expérience de plus de 40 ans. Sa nouvelle mission consistera à «consolider le positionnement du du pôle Industrie & Distribution en tant que leader sur son marché et de poursuivre la croissance des chantiers stratégiques visant l’accélération du développement national mais aussi sur le continent Africain», précise un communiqué du groupe.

Le pôle Industrie & Distribution de Palmeraie Holding, opérateur leader sur divers produits destinés à l’industrie automobile, a récemment démarré l’exploitation d’une usine de recyclage pour transformer les bouteilles plastiques PET usagées en fibres de polyester. Le pôle industriel intervient également à travers Bois&Co, en tant que leader sur le marché national ainsi qu’à l’export dans le domaine de la menuiserie industrielle (portes, placards et cuisines,).

Pour rappel, Palmeraie Holding, présidé par Saad Berrada Sounni et dirigé par Omar Lahlou, est un groupe multisectoriel présent au Maroc et en Afrique. Il est également solidement implanté dans l’Industrie la distribution depuis plus de 45 ans avec sa filiale Dolidol leader panafricain de la mousse polyuréthanne et de la literie.

Le groupe a entamé une politique de diversification sectorielle et géographique dans l’agriculture, les mines et carrières, ainsi que l’éducation