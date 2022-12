L’encours global des M-Wallets émis par les établissements bancaires et de paiement est passé de 2,44 millions à fin 2020 à 6,3 millions à fin 2021, soit une progression de 158%, ressort-il de la troisième édition du rapport annuel de la Stratégie nationale d’inclusion financière (SNIF).

A fin 2021, un total de 19 offres M-Wallets sont présentes sur le marché dont 13 émises par des établissements de paiement, indique ce rapport, préparé par les parties prenantes de la SNIF sous la coordination de BAM et du ministère de l’Economie et des Finances.

Du côté des usages, le nombre de transactions effectuées par M-wallet s’est établi à 4,9 millions contre 1,4 million d’opérations enregistrées en 2020 pour un montant total de 1,1 milliard, contre 443 millions de dirhams en 2020, précise la même source, soulignant que l’analyse de la structure de ces transactions fait ressortir une prépondérance des opérations de paiement de factures et de recharges téléphoniques (73% en nombre et 44% en montant) suivies par les transferts P2P (19% en nombre et 44% en montant).

Courant 2021, Bank Al Maghrib a veillé à l’opérationnalisation des différents comités et instances de gouvernance du projet national portant sur le Paiement Mobile.

A ce propos, et dans le cadre de l’amélioration continue, une mise en œuvre des évolutions technico-fonctionnelles a été opérée par le Switch mobile. En outre, il a été procédé à la mise en place et l’adoption d’une charte des réclamations et de gestion des litiges par l’écosystème.

Afin d’améliorer l’accessibilité du paiement mobile et améliorer le modèle économique proposé, un ensemble d’actions a été entrepris principalement le maintien du taux d’interchange unique à 0,40 % HT, avec la possibilité de l’ajuster pour des secteurs qui bénéficient de taux d’interchange plus avantageux au titre des paiements monétiques ( 0.2% HT pour les paiements fournisseurs FMCG et les pétroliers), en plus du lancement des travaux relatifs à la mise en place d’un processus e-KYC suite à la lettre circulaire de Bank Al Maghrib.

Par ailleurs, des efforts spécifiques ont été entrepris pour le développement du réseau sur la base des conclusions d’un diagnostic terrain et réglementaire réalisé en collaboration avec le CGAP. Dans ce cadre, un appel à manifestation a été lancé pour l’expérimentation de modèle alternatif de réseau d’agents basé notamment sur des solutions innovantes.

Simultanément, Bank Al Maghrib et en collaboration avec le ministère de tutelle a finalisé le projet pilote de la dématérialisation des aides scolaires du programme « Tayssir ». Cette phase a été menée au niveau de 4 localité (Fès, Meknès, Benguerir et Azilal) et a connu l’implication de l’Association Professionnelle des Etablissements de Paiement (APEP) dans la coordination et la mobilisation des établissements de paiement qui ont pris part à cette action. Dans ce cadre, l’APEP est intervenue sur le terrain au niveau des chambres de commerces, à effet de présenter le projet de paiement mobile et d’échanger avec les commerçants, les responsables régionaux du ministère de l’éducation et du programme Tayssir. Une généralisation de ce chantier est prévue pour l’année scolaire 2022/2023, ainsi que l’inclusion des nouveaux bénéficiaires, pour atteindre les 1,6 million de personnes.

En matière d’éducation financière, la Fondation Marocaine pour l’Education Financière (FMEF) a intégré un contenu pédagogique portant sur le paiement mobile et visant la vulgarisation de ce nouveau mode de paiement. Pour sa part, le groupement GP2M a lancé fin 2021 une campagne de communication autour de la marque nationale « MarocPay ».

Par ailleurs, l’APEP et la FMEF ont lancé une action commune pour la diffusion d’une capsule vidéo visant à sensibiliser la population au sujet du M-Wallet et du Paiement Mobile, en arabe simplifié. L’objectif étant d’en assurer une diffusion coordonnée par les établissements de paiement, principalement à travers les réseaux sociaux.